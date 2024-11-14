Прощай, "Азаттык": Рупор пропаганды США остается под новой вывеской

"Радио Свобода" проводит оптимизацию своих структур в странах Центральной Азии, в том числе в Кыргызстане, где оно известно, как "Азаттык". Организация заявила о намерении упразднить редакции во всех пяти странах региона. Вместо них появится единый региональный медиа-центр, в котором и будут формироваться потоки западной пропаганды для нашего, центральноазиатского, обывателя.

Такие маневры свидетельствуют не о сворачивании деятельности издания, скорее наоборот говорят о том, что американцы хотят сделать так, чтобы их фабрика пропаганды в нашем регионе работала без сбоев.

"Это связано прежде всего с тем, что руководство медиахолдинга, находящееся в США, мы знаем, что "Азаттык" курирует американский Госдеп, стремится минимизировать риски, связанные с попытками властей стран региона ограничить работу данного СМИ. Недавние конфликты между "Азаттыком" и властями Казахстана и Кыргызстана показывают, что контроль над редакционной деятельностью со стороны правительств усиливается", - считает политолог Игорь Шестаков.

По его мнению, решение о создании единой системы управления в ЦА было принято в ответ на попытки властей республик начать регулировать вопросы деятельности американских СМИ в стране.

"Будет основной медиа-центр, как это, по сути, происходит уже сейчас, а в Кыргызстане и других странах Центральной Азии, вероятно, останутся только корреспондентские пункты, которые не будут отвечать за редакционную политику, а лишь готовить материалы. Такая структура позволит защитить редакцию от возможных юридических рисков в регионе", - считает Шестаков.

Вместе с тем, люди, близко знакомые с внутренней кухней издания, в том числе бывшие сотрудники, говорят о том, что, например, в кыргызской редакции американского медиа творятся очень странные дела. Что также может быть причиной того, что хозяева решили переструктурировать работу своего рупора пропаганды.

Так, например, с 2010 года в "Азаттык" начали устраиваться представители исламистской группировки суфийского толка. На этом фоне сменилась риторики редакции в отношении религиозных террористов и экстремистов. Стала прослеживаться определенная симпатия к членам "Аль-Каиды" и других радикальных группировок - их неожиданно стали называть "повстанцами".

Кроме того, само руководство "Радио Азаттык" не раз оказывалось замешанным в скандалах - то их обвиняли в коррупции, то в трайбализме при найме сотрудников.

Что касается взаимоотношений с властями, то тут все достаточно просто. "Азаттык" в своей неустанной борьбе за "демократические принципы" всегда старался раскачать кресло под очередным президентом, особенно если он не был приверженцем Запада, как например, Роза Отунбаева. Трения у американского медиа были с Алмазбеком Атамбаевым - против него "Азаттык" вел целую кампанию с участием тогдашних оппозиционеров Омурбека Текебаева и Равшана Джеенбекова. Тем редакция снизила только после того, как Генпрокуратура подала иск в защиту чести, достоинства и деловой репутации президента.

Осенью 2022 года деятельность "Азаттыка" была приостановлена в Кыргызстане. Причиной стала публикация недостоверных материалов о кыргызско-таджикском конфликте. Причем, что немаловажно, о закрытии СМИ потребовали сами кыргызстанцы еще некогда защищавшие издание. В итоге в апреле 2023 года по решению суда "Радио Азаттык" было закрыто в Кыргызстане.

Однако, когда западные хозяева холдинга поняли, что на это раз позицию властей продавить не удастся, а попытки были серьезные, они, наконец, отступили и выполнили требование суда - удалили противоправный контент. На этом основании судебное разбирательство было прекращено по мировому соглашению.

Вот, только редакция, так и не признала свою вину, и не принесла никаких извинений кыргызстанцам. Просто продолжила свою работу. И это страшно поскольку влияние у организации колоссальное. "Радио Свобода" вещает на 27 языках в 30 странах мира. И получает на свою пропагандистскую деятельность неплохой бюджет, только в 2023 году "Радио Азаттык" получило $146,6 млн.

"Говоря о влиянии таких структур на нас, я хотел бы привести в качестве примера, торгово-экономическую войну между Дональдом Трампом и руководством Китайской Народной Республики. Достаточно вспомнить историю журналистского расследования "Азаттыка", связанного с контрабандой товаров из Китая через Кыргызстан в другие страны Центральной Азии. Это пример, где тогда был ключевой фигурой этих расследований, бывший руководитель таможни Кыргызстана Раимбек Матраимов. То есть, появляется проблема внешнеполитическая и появляется госзаказ для СМИ. Это пример той ситуации, которая отражала с одной стороны политику США в отношении Китая, а с другой стороны деятельность СМИ. Потому что контрабанда была и раньше, но именно все эти расследования появились, когда на официальном уровне осложнились американо-китайские отношения", - заключил политолог Игорь Шестаков.

Хотелось, бы верить, что новый формат "Радио Свободы" снизит влияние издания в нашем регионе, но это вряд ли, поскольку предстоящая реформа скорее всего, наоборот, его усилит. Аналитики уже сравнивают грядущие преобразования со стратегией Фонда Сороса. Он также закрыл региональные представительства в Центральной Азии и начал действовать как наднациональная структура с названием CAPS Unlock. По сути он превратился в единый аналитический центр с масштабной сетью исследований и влияния, распространяющейся на весь регион, из штаб-квартиры в Алматы.

"Но, на мой взгляд, закрытие "Азаттык" не имеет под собой каких-либо серьезных оснований, поскольку для Соединенных Штатов деятельность этого издания в Центральной Азии является главным идеологическим активом. И поэтому не думаю, что в связи с этим Госдепартамент США оголит свои идеологические фланги, потому что именно "Азаттык" оказывает достаточно мощное влияние на формирование общественного мнения. Не только о действующих властях в регионе, но и о том же США и странах Запада. Скорее всего, мы увидим ситуацию, похожую на историю с Соросом: его фонд якобы закрылся в Кыргызстане, но открылась единая структура в Казахстане, а в регионе остались организации, связанные с ним напрямую. В результате мы имеем того же Сороса только вид сбоку. Думаю, что с "Азаттыком" история повторится и под новой вывеской, по большому счету, в прежних форматах этот медиахолдинг продолжит свою работу", - подчеркивает Шестаков.

Кроме того, по мнению политолога, нужно понимать, что "Азаттык" достаточно популярен. К примеру, в прошлом году, когда проводилось медиаисследование в Кыргызстане, "Азаттык" занял лидирующие позиции среди потребителей медийного контента.

"Для примера, он далеко оставил позади тот же "Спутник Кыргызстан". Поэтому, я думаю, что и с этой точки зрения, каких-либо серьезных проблем в деятельности журналистского корпуса не будет. А вообще, достаточно сложно сегодня запрещать какие-либо СМИ, даже если будет издано распоряжение о прекращении деятельности. Через интернет этого добиться практически невозможно", - поделился эксперт.

В целом, Запад вкладывает огромные средства в свои и лояльные ему медиа для распространения своего влияния. В Кыргызстане за пять лет, до 2023 года, USAID потратил на поддержку 12 СМИ более $10 млн. Деньги были выделены в рамках программы "Инициатива по поддержке независимости медиа". Кроме того, еще $21 млн через эту организацию был направлен на информационное противодействие российской пропаганде.

Нужно отметить, что медиа-влияние Запада - это более чем тридцатилетние наработки, бороться за умы кыргызстанцев американцы начали вскоре после распада СССР. И надо отметить, делали они это очень успешно, умудряясь устраивать массовые беспорядки, организовывать цветные революции. На западной пропаганде растет уже второе поколение кыргызстанцев, которое надо отметить неплохо впитало ценности "цивилизованного мира", строящиеся на продвижении ЛГБТ, презрении к собственным традициям и т.д.

Однако для действующей власти Кыргызстана - все это не секрет. Руководство страны прекрасно понимает, как работает Запад. Они постоянно ведут борьбу с прозападными медиа и НПО. Однако их в стране за годы независимости появилось слишком много. По разным оценкам в республике действует от 22 тысяч до 30 тысяч НКО и НПО, в которых работают больше 300 тысяч человек.

И, если вы думаете, что все они радеют за процветание нашей страны, то очень ошибаетесь. Благие цели, такие как защита прав человека, инклюзивность и т.д., это просто вывеска, под которой нам пропихивают западную повестку. И дело даже не в пресловутых нетрадиционных ценностях, которые кыргызстанцам навязывают уже не первый год. Проблема в том, что работа всех этих НКО/НПО заключается в том, чтобы поддерживать влияние, а значит и гегемонию США.

Одно из ключевых направлений всей этой деятельности - это уничтожение исторических, культурных и экономических, в конце концов, стратегически важных связей бывших республик СССР с Россией. Нашу страну, как и другие государства региона, хотят полностью оторвать от РФ. И делается это, как извне, так и изнутри - при помощи всех этих энкэошников.

Понятно, что и так называемые гражданским активистам, и их западным хозяевам, плевать на то, чем это грозит нашей стране. Они отрабатывают американские темники, распространяя фейки, клевету, в том числе направленные на государственные структуры КР. Их главная цель – дестабилизировать ситуацию в стране и добиться разрыва отношений с Россией.

Для более эффективного противостояния их деструктивной деятельности в апреле этого года в Кыргызстане, наконец, был принят новый закон об НКО. Согласно ему, установлен контроль государства за деятельностью организаций с иностранным финансированием.

Конечно, принятию этого закона активно сопротивлялись. И это неудивительно, учитывая, что более 2 тысяч представителей НКО и НПО смогли проникнуть во все властные структуры республики. Несмотря на это, а также на колоссальное давление со стороны всевозможных западных структур, в том числе Госдепа США, который выразил недовольство по поводу решения властей, документ был принят. Очевидно, что ключевым фактором стала политическая воля президента Садыра Жапарова, нацеленного отстаивать и укреплять суверенитет страны.