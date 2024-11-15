В селе Курполдок Панфиловского района запустили систему водоснабжения

В селе Курпулдок Панфиловского района Чуйской области состоялось открытие системы водоснабжения, реализуемой в рамках Проекта "Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии.

Система водоснабжения обеспечивает 1961 жителей села Курпулдок постоянным и безопасным доступом к чистой питьевой воде.

В ходе церемонии открытия участники ознакомились с выполненными работами, которые включают восстановление водозабора, установку нового водонапорного оборудования, прокладку более 9 километров водопроводной сети и создание системы дезинфекции воды, обеспечивающей высокое качество питьевой воды. Также были установлены водомерные счетчики для домохозяйств, что позволит эффективно управлять водными ресурсами и оптимизировать потребление воды.

Особое внимание было уделено модернизации инфраструктуры социальных объектов. В частности, в школе имени К. Ибраималиева были проведены работы по улучшению санитарных условий. В учебном заведении построены внутренние санитарные узлы, установлены рукомойники и септик, а также завершено строительство очистного сооружения и канализационных сетей.

Дополнительно несколько домохозяйств села получили субсидии для улучшения санитарных условий, а местные специалисты прошли обучение, что позволит эффективно управлять водными ресурсами и поддерживать инфраструктуру.