За счет каких параметров растет производство сельхозпродукции в Кыргызстане

Минсельхоз КР предоставил информацию о росте производства сельхозпродукции с анализом, за счет каких показателей это происходит.

За отчетный период 2024 года в республике хозяйствующими субъектами всех категорий произведено 366,9 тыс. тонн мяса в живой массе, что на 7717 тонн или на 2,1 % больше соответствующего периода прошлого года.

Увеличение производства мяса в республике происходит в основном за счет роста поголовья сельскохозяйственных животных.

Производство молока: Вв республике за январь-октябрь 2024 года хозяйствующими субъектами всех категорий произведено 1577,6 тыс. тонн, что на 37287 тонн или на 2,4 % больше аналогичного периода прошлого года.

Увеличение производства молока в республике происходит за счет роста поголовья дойных коров на 16,5 тыс. голов по сравнению с прошлым годом и повышения продуктивности коров, при этом средний удой на 1 корову за отчетный период увеличилась на 55,6 кг и составила 1780,6 кг.

Производство яиц: за отчетный период в республике произведено 679686 тыс. штук яиц, что на 87388 тыс. штук больше или составило 114,8 % к соответствующему периоду прошлого года. Производство яиц увеличено во всех областях республики.

Увеличение производства яиц происходит за счет роста поголовья кур-несушек на 571,1 тыс. голов и повышения продуктивности кур-несушек на 18 штук яиц по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Производство шерсти: по состоянию на 1 ноября 2024 года в республике произведено 13157,4 тонн шерсти, что на 243 тонны больше или составило 101,9 % к соответствующему периоду прошлого года.

Производство шерсти увеличено во всех областях республики за счет роста поголовья овец на 37609 голов и повышения среднего настрига шерсти от одной овцы на 0,3 кг по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.