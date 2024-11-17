Погода
$ 86.50 - 86.90
€ 90.65 - 91.77

За счет каких параметров растет производство сельхозпродукции в Кыргызстане

189  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Минсельхоз КР предоставил информацию о росте производства сельхозпродукции с анализом, за счет каких показателей это происходит.

За отчетный период 2024 года в республике хозяйствующими субъектами всех категорий произведено 366,9 тыс. тонн мяса в живой массе, что на 7717 тонн или на 2,1 % больше соответствующего периода прошлого года.

Увеличение производства мяса в республике происходит в основном за счет роста поголовья сельскохозяйственных животных.

Производство молока: Вв республике за январь-октябрь 2024 года хозяйствующими субъектами всех категорий произведено 1577,6 тыс. тонн, что на 37287 тонн или на 2,4 % больше аналогичного периода прошлого года.

Увеличение производства молока в республике происходит за счет роста поголовья дойных коров на 16,5 тыс. голов по сравнению с прошлым годом и повышения продуктивности коров, при этом средний удой на 1 корову за отчетный период увеличилась на 55,6 кг и составила 1780,6 кг.

Производство яиц: за отчетный период в республике произведено 679686 тыс. штук яиц, что на 87388 тыс. штук больше или составило 114,8 % к соответствующему периоду прошлого года. Производство яиц увеличено во всех областях республики.

Увеличение производства яиц происходит за счет роста поголовья кур-несушек на 571,1 тыс. голов и повышения продуктивности кур-несушек на 18 штук яиц по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Производство шерсти: по состоянию на 1 ноября 2024 года в республике произведено 13157,4 тонн шерсти, что на 243 тонны больше или составило 101,9 % к соответствующему периоду прошлого года.

Производство шерсти увеличено во всех областях республики за счет роста поголовья овец на 37609 голов и повышения среднего настрига шерсти от одной овцы на 0,3 кг по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440812
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  