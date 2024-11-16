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В Шамалды-Сае вернули государству незаконно проданный участок профлицея

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- Светлана Лаптева
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Служба по земельному и водному надзору при Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на основании письма Государственного комитета национальной безопасности провела проверку профессионального лицея №108, расположенного в поселке Шамалды-Сай Джалал-Абадской области.

В ходе проверки выяснилось, что в 2003 году тогдашнее руководство в своих личных интересах приобрело 65 соток земли, принадлежавшей профессиональному лицею №108.

В результате, на основании Указа Президента КР от 16 февраля 1995 года № 37 "О неотложных мерах по обеспечению условий дальнейшего использования объектов социальной инфраструктуры", земельный участок площадью 65 соток стоимостью 9 млн. 100 тысяч сомов был возвращен государству.


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URL: https://www.vb.kg/440813
Теги:
земельный участок, Кыргызстан
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