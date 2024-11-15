Сон-Куль освободили от затонувших рыболовных сетей

Согласно утвержденного плана мероприятий Департамент рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности структурного подразделения ГУ "Сон-Кульский рыбхоз" на озере Сон-Куль провел работы по очистке водоема от старых затонувших браконьерских рыболовных сетей и других орудий лова.

Рейд по очистке проведен сотрудниками ГУ "Сон-Кульский рыбхоз" совместно с представителями Нарынской экотехинспекции и УВД Нарынской области на участке "Беш-Мойнок".

По итогам проведенных работ были найдены 2 лодки, 1 пелька, 1 казанка и составлен акт.