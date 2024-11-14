Медербек Сатыев принял участие в работе Пленума Экономического суда СНГ

Сегодня, 14 ноября 2024 года, председатель Верховного суда Кыргызской Республики Медербек Сатыев принял участие в работе Пленума Экономического суда Содружества Независимых Государств.

В состав Пленума входят председатель Пленума – председатель Экономического Суда СНГ Андрей Плотников, председатель Верховного суда Кыргызской Республики Медербек Сатыев, председатель Верховного Суда Республики Казахстан Асламбек Мергалиев, судья Верховного суда Кыргызской Республики, судья Экономического Суда СНГ Айбек Давлетов, заместитель председателя Высшего экономического суда Республики Таджикистан, судья Экономического Суда СНГ Зокирджон Аминзода, судья Экономического Суда СНГ Эвелина Нагорная и председатель Алматинского городского суда, судья Экономического Суда СНГ Аскар Смайлов.

Также в мероприятии, проходившем в онлайн-режиме, приняли участие заместитель председателя Верховного суда Кыргызской Республики по гражданским и экономическим делам Шералы Камчыбеков и судья Верховного суда Кыргызской Республики, секретарь Пленума Верховного суда Турсунгул Чаргынова.

В ходе Пленума был рассмотрен вопрос, касающийся внесения изменений в Положение об Экономическом суде СНГ.

Как известно, высшим коллегиальным органом Экономического Суда является Пленум. Пленум состоит из Председателя и судей Экономического Суда по одному от каждого государства – участника, за исключением государства, гражданином которого является Председатель Экономического Суда, а также председателей высших национальных судов, обладающих компетенцией по рассмотрению экономических споров.