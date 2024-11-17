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В Бишкеке состоялось ЭКСПО-2024 "Женское предпринимательство"

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке состоялось ЭКСПО-2024 "Женское предпринимательство", организованное Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики в тесном сотрудничестве с Госагентством интеллектуальной собственности и инноваций, структурой "ООН-Женщины" в Кыргызстане, акселератора Accelerate Prosperity, и Европейским Банком Реконструкции и Развития.

ЭКСПО-2024 "Женское предпринимательство" началось с приветственных речей Дастана Бекешева, заместителя председателя комитета по бюджету, экономической и фискальной политике ЖК КР, а также Элизы Фернандес Саенс, заместительницы регионального директора Структуры "ООН-Женщины" для стран Европы и Центральной Азии, Айтен Рустамовой, регионального директора Европейского банка реконструкции и развития в Кыргызской Республике, Таджикистане и Туркменистане, и Жылдыз Исабековой, странового директора Accelerate Prosperity.

"Давайте вместе стараться развивать и поддерживать женское предпринимательство. И я со своей стороны как заместитель председателя комитета по бюджету, экономической и фискальной политике ЖК КР тоже готов приложить к этому руку. И если у вас будут интересные инициативы по развитию женского предпринимательства, я всегда буду рад выслушать и готов быть вашим локомотивом в парламенте", - заявил Дастан Бекешев.

В своей торжественной речи Улзийсурен Жамсран, представительница "ООН-женщины" в Кыргызстане, подчеркнула: "Женщины-предпринимательницы - это настоящие двигатели инноваций и экономического роста. ЭКСПО-2024 - это уникальная платформа для обмена опытом, создания новых бизнес-альянсов и укрепления позиций женщин в различных отраслях. Женщины не просто участвуют в развитии экономики Кыргызстана, они активно её трансформируют, открывая новые возможности для устойчивого роста и процветания страны".

"Расширение возможностей женщин в этих областях помогает преодолевать разрыв в инклюзии, снижать экологическую нагрузку и способствует созданию более справедливой и устойчивой экономики для всех. Создавая более гендерно-инклюзивную среду для сбора данных, эта инициатива имеет ключевое значение для принятия решений на основе фактов и разработки более адаптированных финансовых продуктов и услуг", - отметила Айтен Рустамова, региональный директор Европейского банка реконструкции и развития в Центральной Азии.

Жылдыз Исабекова, страновой директор акселератора #1 в Кыргызстане Accelerate Prosperity АР), отметила: "Поддержка женского предпринимательства в Кыргызстане - это инвестиция в будущее страны и мы, как инвестиционный акселератор делаем все возможное, чтобы поддержать женщин в этих начинаниях. Женщины-предпринимательницы играют особую роль, вдохновляя общества на перемены и поднимая экономику, особенно в регионах. Наш бутэкмп, проведенный для женщин Центральной Азии – это лишь один шаг из многих инициатив, проводимых АР в секторе бизнеса. Мы видим, как бизнесы, возглавляемые женщинами, создают рабочие места, внедряют инновации и формируют новые социальные нормы, поддерживая устойчивое развитие. Наша цель - дать женщинам в Кыргызстане возможность не только раскрыть свой предпринимательский потенциал, но и стать примером для будущих поколений, меняя реальность вокруг себя к лучшему".

Перед гостями мероприятия выступили девять ярких представительниц бизнеса Кыргызстана, среди которых были: Саадат Сулайманкулова, нанотехнолог, заведующая лабораторией НАК КР, доктор химических наук и профессор, Анна Bonita, основательница бренда косметических магазинов Bonita Lash, Ленара Ниязбекова, генеральный директор ОсОО "Кыргыз ЭкоПрод СП", Нуриля Барпиева, тренер известного фитнес стартапа NBfit, , Феруза Яхъярова, основательница сети шоколатерий и производственной компании YAHYA, Диана Орозбаева, основательница клинингового сервиса Cleaner.kg, Айсулуу Жамангулова, СЕО и основательница стартапа Mugalim AI, Алтынай Абдыкеримова, руководитель масштабных водно-энергетических и строительных проектов по малым ГЭС, Даткайым Аскарова, основательница ОсОО "Нур Саякат Билим".

Женщины поделились своими личными историями о создании бизнеса, рассказав о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, и о том, как они преодолевали эти препятствия, чтобы добиться успеха. Каждая из этих историй вдохновляла слушателей на смелые шаги и поиск новых решений.

Одним из самых ожидаемых моментов мероприятия стали бизнес-презентации - питчи участниц программы Bootcamp, которая была организована в рамках ЭКСПО-2024. Десять предпринимательниц представили свои проекты, и по итогам питчинга лучшие из них будут представлять Кыргызстан в международном финале программы. Эта бизнес-программа стала важной платформой для молодых предпринимателей, которые получают не только теоретические знания, но и практическую поддержку для роста и расширения своего бизнеса.

Помимо выступлений и обмена опытом, ЭКСПО-2024 включило традиционную выставку продукции предпринимательниц, где гости могли приобрести товары, созданные в рамках женских бизнес-инициатив. От экологически чистых продуктов до уникальных изделий ручной работы и различных инноваций - выставка продемонстрировала разнообразие и креативность кыргызстанских женщин в бизнесе.

ЭКСПО-2024 "Женское предпринимательство" стало ярким примером того, как женщины не просто участвуют в развитии экономики Кыргызстана - они активно её трансформируют, открывая новые горизонты для роста и процветания страны. Благодаря их лидерству и инновационным подходам, создаются возможности для устойчивого и инклюзивного развития, что позволяет Кыргызстану делать уверенные шаги на пути к экономической независимости и социальному прогрессу.


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URL: https://www.vb.kg/440822
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