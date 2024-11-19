В Кыргызстане подсчитан индекс активного долголетия - 35%. Что это такое?

В Бишкеке прошла консультационная встреча по обсуждению предварительного расчета индекса активного долголетия в КР, который, по словам директора Центра пожилых КР Светланы Баштовенко, возможно, будет принят до конца года Министерством труда. Об этом шла речь на Консультативной встрече по обсуждению предварительного расчета Индекса активного долголетия в Кыргызской Республики, организованном ОО "Ресурсный центр для пожилых" в партнерстве с Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР, при поддержке Фонда ООН в области народонаселения в Кыргызстане (ЮНФПА.

Участникам встречи была представлена презентация исследования, которое провел эксперт Ресурсного центра пожилых Тимир Болотович Буржубаев.

Редакция vb.kg попросила его кратко охарактеризовать, что такое "Индекс активного долголетия", как он высчитывается, и почему он так важен для развития государства.

"Индекс активного долголетия( ИАД) - это инструмент который позволяет соединить несколько показателей (а их у нас 22) . Эти показатели отражают насколько в стране реализованы потенциал для активной жизни пожилого человека. Этот индекс суммирует их в одну цифру.

Эти показатели отражают как и состояния здоровья пожилого человека, уровень образования как фактор активного долголетия. И многие другие факторы. насколько пож человек может проживать жизнь в пожилом возрасте полно и интересно.

И на сегодня по предварительным расчетам чуть более 35 балов. Это означает, что в КР не реализован потенциал активного долголетия на 65 процентов. Это достаточно низкий показатель , но не самый низкий в мире", - сказал он.

То есть нам есть куда расти?

Да, и насколько Кыргызстан будет прогрессировать в этом вопросе зависит от всего общества, неправительственного сектора, государства, от самих людей. Муниципалитеты могут создавать условия для занятий спортом для пожилых людей. Создавать условия в муниципалитете, Государственные органы - могут создавать программы для улучшения навыков пожилых людей.

А частный сектор и бизнес могут вкладывать средства, улучшать инфраструктуру парков, чтобы пожилые люди могли отдыхать, заниматься спортом, проводить время в клубах по интересам. А сами молодые люди могут информировать, просвещать своих родителей, что сидеть в четырех стенах, может и безопасно, но прогулки и активное долголетие - продлевают жизнь пожилых людей. Продвинутые дедушки и бабушки понимают, что заниматься общественной жизнью, даже политикой, спортом, прогулками, ходить в музеи и на вокал - гораздо полезнее для организма и ментального здоровья. И важно детям не перестраховываться в своей заботе о пожилых - не бояться за них. А с полным доверием и уважением информировать своих родителей о том, что такое поведение продлевает индекс долголетия.

И сам человек должен стараться развиваться в активном долголетии шаг за шагом. Ведь государство, муниципалитеты могут создать все условия, инфраструктуру, а человек психологически, по каким то своим причинам не будет готов выйти из привычного замкнутого круга - дом, дом и еще раз дом.

Важно понять всем в стране, донести информацию до каждого жителя Кыргызстана - в нашей стране должны принять философию активного долголетия, и делать для этого все от них зависящее с детства - придерживаться привычек здорового образа жизни, учиться, приобретать новые навыки всю жизнь, заниматься добрыми делами. Можно просто пробежаться по всем 22 пунктам, которые используются при подсчете ИАД и составить свою карту долголетия.

А для социальных служб государства, для правительства и для сотрудников программы "Кыргыз жараны" ИАД - это кладезь полезной информации. Получается Кыргызстан на сегодня не добирает 65 пунктов до планки Индекса активного долголетия, принятого в мире. Есть над чем задуматься.