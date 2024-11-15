Партию "Социал-демократы" сняли с выборов в Бишкекский горкенеш

Члены Бишкекской территориальной избирательной комиссии сегодня приняли решение отменить регистрацию политической партии "Социал-демократы".

ТИК рассматривала заявление ГУВД Бишкека по данной партии.

По данным ГУВД, ранее в социальных сетях распространились переговоры членов вышеупомянутой партии о подкупе голосов.

Следственной службой ГУВД г. Бишкек было возбуждено уголовное дело по статье 196 ч.1 (подкуп голосов избирателей) УК КР.

На основании выше указанного в качестве свидетеля были допрошены лидер партии "Социал-демократы" Т. С. и члены партии К.И., А.Р., А.Н., С.Б., А.К., Ч.Д., Н.Н., Т.Р. А.Б., из которых К.И., Т.Р., а также в настоящее время был задержан Т.С. и водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время ведется расследование, по результатам которого будет дана юридическая оценка действиям всех вовлеченных в данную преступную деятельность лиц, в рамках действующего законодательства.

Источник: Кабар