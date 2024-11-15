"2,4 млрд сомов будут направлены на строительство ж/д КНР-КР-РУз"

Бюджет на 2025 год - это не просто план финансовых расходов, а дорожная карта будущего государства. Об этом сказал председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Акылбек Жапаров в ходе заседания Жогорку Кенеша.

Глава кабмина отметил, что, согласно прогнозам экономистов, к 2027 году ВВП достигнет 2 трлн сомов. Консолидированный бюджет в 2025 году запланирован на уровне 700,5 млрд сомов, а в 2027 году достигнет 743,3 млрд сомов.

Акылбек Жапаров добавил, что профицит бюджета составит 26 млрд сомов. Из этих средств 2,4 млрд сомов будут направлены на строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и 1,6 млрд сомов на Камбаратинскую ГЭС-1.

Он также подчеркнул, что часть средств будет направлена на погашение государственного долга.

Источник: Кабар