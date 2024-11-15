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Член ЦИК: "Социал-демократы" не будут указаны в избирательных бюллетенях

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В связи с тем, что члены Бишкекской территориальной избирательной комиссии приняли решение отменить регистрацию политической партии "Социал-демократы", то уже завтра, в день выездного голосования данная партия не будет указана в избирательных бюллетенях. Об этом редакции vb.kg заявил член ЦИК КР Кайрат Маматов.

"В ЦИК пока не поступало решение Бишкекской территориальной избирательной комиссии об отмене регистрации партии "Социал-демократы", а также заявление от партии об обжаловании данного решения. В случае поступления ЦИК, конечно, рассмотрит в установленном порядке. Сегодня мы уже рассмотрели на заседании ЦИК нарушения этой партии.

Представители "Социаль-демократов" хотят подать жалобу в ЦИК именно в день выборов 17 ноября, но, думаю, было бы правильнее подать жалобу в тот день, когда ТИК отстранила их от выборов. Но в любом случае в день выездного голосования их не будет в избирательных бюллетенях", - сказал Кайрат Маматов.

Напомним, по данным СМИ, Свердловский районный суд столицы избрал меру пресечения в отношении членов политической партии "Социал-демократы" Темирлана Султанбекова, Ирины Карамушкиной и других задержанных членов партии.

Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер водворили в СИЗО-1 до 13 января 2025 года.


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URL: https://www.vb.kg/440842
Теги:
СДПК, Бишкек, местные выборы
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