Как аграрии Беларуси готовятся к зиме

Аграрии Беларуси готовятся к зиме: ставят технику на хранение, ожидают смотры машинных дворов. Дрова запасли, технику готовят к смотру.

Приготовления к зимнему периоду на сельхозпредприятиях начались еще в конце лета и сейчас выходят на финишную прямую. Забот немало: для подготовки ферм к зиме нужно было провести очистку сараев, отремонтировать ограждения и входные группы, благоустроить территорию. В октябре - ноябре в основном паспорта готовности к зимнему периоду уже получены, на очереди - работы по постановке на зимний ремонт техники и смотры мехдворов. Подключаются к мониторингу ситуации и профсоюзы, а также общественные инспекторы. Обеспечены ли места для обогрева в мастерских, выдана ли теплая спецодежда? "СГ" держит руку на пульсе в разных регионах страны.

Председателя Зельвенской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Валерия Парфенчика застаю как раз во время посещения сельхозпредприятия КСУП "Бородичи". С работниками центральных мехмастерских он беседовал о соблюдении правил техники безопасности и норм по охране труда. Кроме того, провел тренинг для общественных инспекторов: вместе они изучали видео и фотографии различных нарушений, чтобы предотвратить беду.

- Обращаю внимание, что, когда выпадет снег, при входе в помещения земля обледенеет, обязательно нужно посыпать лед песком, - поясняет Валерий Иванович. - Зимой иногда мы сталкиваемся с тем, что предприятие выдает теплую спецодежду, обувь, но работники ленятся переобуваться или переодеваться. А это важно. К примеру, из-за расстегнутого рукава край обычной рубашки может попасть в станок - это чревато травмой. Выдача теплых курток и брюк у нас на контроле, весь последний месяц отслеживаем эту тему. В КСУП "Голынка", СПК "Сынковичи", филиале "Князево" ОАО "Агрокомбинат "Скидельский" в целом подготовлены.

Профсоюзный лидер добавил, что фермы и мастерские предприятий АПК оборудованы комнатами обогрева. Особенно это актуально, если зимой механики чинят технику в большом ангаре. Подготовлены также приказы о технологических перерывах на случай, если ударят морозы ниже 20 градусов.

- Зимой, когда механизаторы активно занимаются ремонтом, нужно особое внимание обратить на упоры, - напомнил Валерий Парфенчик. - Если с трактора снимают колесо, на нем не должна стоять деревянная колодка. Следить за этим помогают общественные инспекторы по охране труда. Они есть на каждой ферме или мехдворе - это помощь руководителю.

Заместитель директора ООО "Шапчицы-агро" Стародорожского района Николай Желдак делится мнением, что главное в подготовке к зиме - обеспечить поголовье кормами. Рационы на предприятии практически не меняются в зависимости от сезона, запас кормов создан как минимум полуторагодичный, отмечает собеседник.

- Паспорта готовности наши объекты получили, для котельных запаслись дровами. Их у нас четыре, здания небольшие, - поясняет Николай Желдак. - Сельхозтехника частично уже на длительном хранении, на следующей неделе ожидается районный смотр машинных дворов. Мы уже навели порядок, провели дефектовку, выяснили, какие детали нужно закупить в зимний период.

Пока в хозяйстве проводят только текущий ремонт тракторов, ведь еще не окончен подъем зяби и внесение органических удобрений. В основном приводить в порядок технику планируют зимой своими силами.

Директор ОАО "Почапово" Пинского района Александр Шода отмечает, что все котельные предприятия уже должным образом обслужены, здания допущены в эксплуатацию. В хозяйстве провели их зачистку, подготовку и дезинфекцию к зиме на всех фермах.

- Специально утеплять их не планируем, однако плотно закрываем шторы и двери, - пояснил руководитель. - Есть отапливаемые санпропускники, на молочных блоках - отапливаемые комнаты отдыха, где работники могут согреться.

Районный смотр по постановке техники на зиму в хозяйстве запланирован на 22 ноября.

- Комбайны и посевные агрегаты ставим на зимнее хранение в соответствии с существующими требованиями, - добавил собеседник. - Пока только заполняем дефектовочные акты, за межсезонье приобретем запасные части.

Испытание тепловых узлов, ремонты сантехнического оборудования и водоснабжения, поверка контрольно-измерительных приборов в большинстве районов завершены еще до начала отопительного периода.

Большие ремонты у хозяйств еще впереди, сейчас главное - успеть максимально использовать последние теплые деньки ноября.

Источник: sb.by