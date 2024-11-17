Погода
$ 86.50 - 86.90
€ 90.65 - 91.77

Как аграрии Беларуси готовятся к зиме

94  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Аграрии Беларуси готовятся к зиме: ставят технику на хранение, ожидают смотры машинных дворов. Дрова запасли, технику готовят к смотру.

Приготовления к зимнему периоду на сельхозпредприятиях начались еще в конце лета и сейчас выходят на финишную прямую. Забот немало: для подготовки ферм к зиме нужно было провести очистку сараев, отремонтировать ограждения и входные группы, благоустроить территорию. В октябре - ноябре в основном паспорта готовности к зимнему периоду уже получены, на очереди - работы по постановке на зимний ремонт техники и смотры мехдворов. Подключаются к мониторингу ситуации и профсоюзы, а также общественные инспекторы. Обеспечены ли места для обогрева в мастерских, выдана ли теплая спецодежда? "СГ" держит руку на пульсе в разных регионах страны.

Председателя Зельвенской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Валерия Парфенчика застаю как раз во время посещения сельхозпредприятия КСУП "Бородичи". С работниками центральных мехмастерских он беседовал о соблюдении правил техники безопасности и норм по охране труда. Кроме того, провел тренинг для общественных инспекторов: вместе они изучали видео и фотографии различных нарушений, чтобы предотвратить беду.

- Обращаю внимание, что, когда выпадет снег, при входе в помещения земля обледенеет, обязательно нужно посыпать лед песком, - поясняет Валерий Иванович. - Зимой иногда мы сталкиваемся с тем, что предприятие выдает теплую спецодежду, обувь, но работники ленятся переобуваться или переодеваться. А это важно. К примеру, из-за расстегнутого рукава край обычной рубашки может попасть в станок - это чревато травмой. Выдача теплых курток и брюк у нас на контроле, весь последний месяц отслеживаем эту тему. В КСУП "Голынка", СПК "Сынковичи", филиале "Князево" ОАО "Агрокомбинат "Скидельский" в целом подготовлены.

Профсоюзный лидер добавил, что фермы и мастерские предприятий АПК оборудованы комнатами обогрева. Особенно это актуально, если зимой механики чинят технику в большом ангаре. Подготовлены также приказы о технологических перерывах на случай, если ударят морозы ниже 20 градусов.

- Зимой, когда механизаторы активно занимаются ремонтом, нужно особое внимание обратить на упоры, - напомнил Валерий Парфенчик. - Если с трактора снимают колесо, на нем не должна стоять деревянная колодка. Следить за этим помогают общественные инспекторы по охране труда. Они есть на каждой ферме или мехдворе - это помощь руководителю.

Заместитель директора ООО "Шапчицы-агро" Стародорожского района Николай Желдак делится мнением, что главное в подготовке к зиме - обеспечить поголовье кормами. Рационы на предприятии практически не меняются в зависимости от сезона, запас кормов создан как минимум полуторагодичный, отмечает собеседник.

- Паспорта готовности наши объекты получили, для котельных запаслись дровами. Их у нас четыре, здания небольшие, - поясняет Николай Желдак. - Сельхозтехника частично уже на длительном хранении, на следующей неделе ожидается районный смотр машинных дворов. Мы уже навели порядок, провели дефектовку, выяснили, какие детали нужно закупить в зимний период.

Пока в хозяйстве проводят только текущий ремонт тракторов, ведь еще не окончен подъем зяби и внесение органических удобрений. В основном приводить в порядок технику планируют зимой своими силами.

Директор ОАО "Почапово" Пинского района Александр Шода отмечает, что все котельные предприятия уже должным образом обслужены, здания допущены в эксплуатацию. В хозяйстве провели их зачистку, подготовку и дезинфекцию к зиме на всех фермах.

- Специально утеплять их не планируем, однако плотно закрываем шторы и двери, - пояснил руководитель. - Есть отапливаемые санпропускники, на молочных блоках - отапливаемые комнаты отдыха, где работники могут согреться.

Районный смотр по постановке техники на зиму в хозяйстве запланирован на 22 ноября.

- Комбайны и посевные агрегаты ставим на зимнее хранение в соответствии с существующими требованиями, - добавил собеседник. - Пока только заполняем дефектовочные акты, за межсезонье приобретем запасные части.

Испытание тепловых узлов, ремонты сантехнического оборудования и водоснабжения, поверка контрольно-измерительных приборов в большинстве районов завершены еще до начала отопительного периода.

Большие ремонты у хозяйств еще впереди, сейчас главное - успеть максимально использовать последние теплые деньки ноября.

Источник: sb.by


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440846
Теги:
Беларусь, сельское хозяйство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  