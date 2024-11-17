В КР торгово-логистические центры и переработчики получили льготные кредиты

В Кыргызстане торгово-логистические центры и крупные перерабатывающие предприятия получили льготные кредиты и лизинги

По сообщению пресс-службы Минсельхоза КР, в настоящее время в целях стимулирования мероприятий, направленных на поддержку проекта "кредитование агропромышленного комплекса", в агропромышленном секторе создано и функционирует 18 кластерных объединений.

За 9 месяцев 2024 года через ОАО "Айыл Банк" и ОАО "Элдин Банк" - было выделено 5 465 871 200 сомов на поддержку 2336 субъектов.

Отметим, что в проекте "кредитование агропромышленного комплекса" приняли участие 34 действующих в Кыргызстане торгово-логистических центра и 415 крупных перерабатывающих предприятий и хозяйствующих субъектов аграрного сектора. Также эти предприятия на сегодняшний день получили льготные кредиты и лизинг под 6% годовых.