Выборы в местные кенеши. В ЦИК рассказали, сколько кандидатов баллотируются

В 33 городах Кыргызстана зарегистрировано 4928 кандидатов по партийным спискам. Об этом сегодня сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова в ходе презентации особенностей выборов депутатов местных кенешей для международных наблюдателей.

Она отметила, что это почти 6 человек на одно место.

"В айыльных кенешах идет выдвигаются не только партии, но и самовыдвиженцы. 95% кандидатов в сельской местности это самовыдвиженцы. Также особенностью нашей выборной системы является то, что не менее 30% мандатов в округе резервируются для женщин. Это специальная законодательная мера для того, чтобы активизировать участие женщин в выборах в сельские кенеши. Такие квоты были введены в 2019 году, после того, как число женщин на местных кенешах снизилось до 5%", - сообщила она.

Глава ЦИК проинформировала о том, что на выборах в айыльные кенеши зарегистрировано 10 тыс. 81 кандидат, из них больше одной трети - женщины.

Источник: Кабар