Кыргызстанцы и россияне вспомнили "Волоколамский рубеж"

"Волоколамский рубеж" навечно вошел в историю Великой отечественной войны, как пример массового героизма воинов 316-й стрелковой дивизии, сформированной из уроженцев Киргизской и Казахской ССР. В честь этого дня в этом году в Волоколамске традиционно прошли торжественные мероприятия, на которых представители России и Кыргызстана вспоминали подвиг наших земляков. Традиционно Вахту Памяти несли жители Волоколамска: военно-патриотические организации, волонтеры Победы и участники школьного проекта "Побратимство памяти- побратимство школ".

В современных условиях очень важно сохранять реальные истории подвигов всех воинских подразделений, сформированных, в том числе и в странах Средней Азии. Поэтому особый интерес представляют документальные истории краеведов и историков тех мест, где происходили битвы, сражения и отдельные бои. Таким уникальным хранителем истории событий 16 ноября 1941 года на Волоколамской земле является Марина Запорина.

"Сражение началось сначала в центре и на левом фланге 16-й армии Рокоссовского, в районе Волоколамска. И первым пришлось встретить врага солдатам 316-й стрелковой дивизии.

С наблюдательного пункта Панфилова следили командарм и Лобачев. После сильной артиллерийской и авиационной бомбардировки рванулись к позициям панфиловцев десятки вражеских танков, а вслед за ними – немецкие автоматчики. Противотанковая артиллерия 316-й дивизии открыла огонь, немецкие танки стали вспыхивать один за другим, останавливаться с разбитыми гусеницами. По мере того, как сражение нарастало, командарм убеждался, что здесь оборона находиться в надёжных руках. Панфилов руководил боем уверенно, твёрдо. Поэтому Рокоссовский решил вернуться на свой КП в Устиново. Следовало быть в курсе всех событий, происходивших на фронте в армии. По дороге он говорил Лобачеву: "Нам пока здесь делать нечего. Панфилов сам справится. Если уж будет очень трудно, то надо давать ему подкрепления. Как их использовать, он знает, в подсказках, думаю, не нуждается".

Командарм был прав. На участке 316-й дивизии ни в этот, ни в последующие дни враг не прорвался. И если Рокоссовский мог положиться на Панфилова, на его умение и решительность, то Панфилов, в свою очередь, безраздельно мог рассчитывать на своих солдат, на их стойкость и мужество. Именно в этот день, 16 ноября, на высоте 251-й у железнодорожного разъезда Дубосеково 28 солдат – отряда истребителей танков 4 роты 2 –го батальона 1075-го полка во главе с политруком В.Г. Клочковым вели неравный бой с несколькими десятками немецких танков. В итоге боя 16 ноября врагу удалось потеснить части 316-й стрелковой дивизии, но фронт нигде не был прорван.

16 ноября также проходил тяжёлый бой у деревни Петелино, немцы постоянно атаковали. Капитан Вихрев, политрук 6-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта вдохновлял личным примером находившихся рядом с ним бойцов. Вместе с офицером было всего пятнадцать человек, которые уничтожили до взвода вражеских автоматчиков и пять танков. Затем, когда в живых остались двое - политрук и красноармеец, от метких бросков гранат загорелись ещё два танка. Вскоре Вихреву пришлось вести смертельный бой уже в одиночку. Он отстреливался до тех пор, пока были патроны. Окружённый со всех сторон врагами, последнюю пулю, чтобы не оказаться в плену, приберег для себя.

16 ноября 1941 года у деревни Мыканино стояли насмерть 17 панфиловцев из 1073-го стрелкового полка во главе с лейтенантом Угрюмовым и политруком Георгиевым. 14 из них погибли, но на целый день противник был задержан. Все участники боя были представлены к званию Героя Советского Союза, но заменено на орден Ленина, посмертно", - рассказала она.