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Власти Узбекистана законодательно запретили бить детей

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, согласно которому родителям запрещается бить своих детей в процессе воспитания. Как следует из информации на сайте Lex.uz, документ вступит в силу 15 мая 2025 года.

Закон "О защите детей от всех форм насилия" устанавливает меры по защите прав и интересов несовершеннолетних. В частности, в нем говорится, что "способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей".

Документом также не допускается применение телесных наказаний и прочих форм насилия в школе.

К формам насилия в данном случае относятся:

  1. физическое;
  2. психологическое;
  3. половое;
  4. отсутствие заботы;
  5. эксплуатация;
  6. травля (буллинг).

При этом пострадавший ребенок вправе обратиться в уполномоченные органы или суд, получить бесплатную юридическую, экономическую, социальную и медицинскую помощь в специальных центрах или по горячей телефонной линии.

Большую роль в вопросах предотвращения насилия над детьми играет Национальное агентство социальной защиты. Именно это ведомство должно обеспечить работу круглосуточного колл-центра по приему жалоб, а также выявлять граждан, ставших жертвами насилия, вести их учет и прочее.

В законе прописан механизм предоставления ребенку охранного ордера. Указано, что документ выдают органы внутренних дел сроком до 30 дней, его вручают пострадавшему либо законному представителю несовершеннолетнего. В случае, если угроза не устранена, суд может продлить действие охранного ордера на один год.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/440861
Теги:
дети, Узбекистан
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