Сегодня,17 ноября, в республике выбирали местные кенеши. В период агитации и выборов активизируются не только партийщики, но и экстремисты. На днях МВД задержали подозреваемых в подготовке массовых беспорядков с целью захвата власти. У организованной группировки изъяли алкоголь для спаивания толпы, тонну риса и даже лошадь для забоя, пишет издание asia-today.news.

Как отмечает издание, в стране часто случаются революции, в том числе и нынешняя власть в 2020 году входила в Координационный совет оппозиции.

"Тогда, после завершения революции, новым главой государства избрали Садыра Жапарова. И, несмотря на то, что он считается политиком-националистом, на своей первой же пресс-конференции президент обозначил геополитический вектор: "Россия была и останется нашим главным стратегическим партнером". Свой внешнеполитический курс Жапаров уже 4 года подтверждает на деле. В республике стабильно развивается не только кыргызское образование, но и российское, русский язык сохраняет за собой официальный статус. В экономических связях тоже заметен прогресс. По итогам 2024 года товарооборот Кыргызстана с Россией превысил $4 млрд. Республика закупает российские нефть, газ и хлеб. В РФ работает около 1 млн кыргызских мигрантов. Президент не собирается отказываться от сотрудничества с Россией, а правительство ставит планы нарастить совместные обороты до $5 млрд в год", - подчеркивают авторы.

От выборной гонки сейчас сотрясает не только Кыргызстан, но и Белоруссию. Только там ситуация другая. В 2020 году в Минске власть могла тоже поменяться, как и в Бишкеке. Там шли оппозиционные протесты. Своих противников президент Лукашенко в те годы прозвал "змагарами" (переводится как "борцы"), тогда его поддержала Россия, и "цветная революция" не состоялась. Спустя 4 года Александр Григорьевич стал забывать о поддержке соседа, пытаясь исправить привычный вектор на западный. Перед выборами в 2025 году Лукашенко с прицелом на новый срок заискивает перед "змагарами", которые совсем недавно хотели его сместить, добавляют в издании.