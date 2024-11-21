Глава МЧС: КР ощущает на себе негативные последствия изменения климата

Для эффективного противостояния стихийным бедствиям необходима кооперация. Кыргызстан полностью ощущает на себе негативные последствия изменения климата. Об этом в интервью Report заявил министр по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики Бообек Ажикеев.

"Отсчет можно вести с 2004 года, когда частота стихийных бедствий утроилась. В том году в стране возникло более 360 селевых потоков, был нанесен урон свыше 1 000 домов, погибли 22 человека, большинство из них - женщины и дети. Это только последствия проливных дождей.

В прошлом и текущем годах зафиксирована высокая сейсмическая активность: если раньше было до двух толчков в месяц, то теперь ежедневно регистрируются колебания магнитудой 4-5 баллов. Только за первые 8 месяцев этого года ущерб от стихийных бедствий составил 1.8 млрд сомов, или около 21.2 млн долларов США", - отметил глава ведомства.

По его словам, для эффективного противостояния стихийным бедствиям в регионе необходима кооперация, поскольку международным финансовым институтам удобнее работать с группой стран, охваченных общей проблемой, в рамках единой программы финансирования.

"Конференция COP29 - это отличная площадка для обсуждения новых климатических вызовов. За два дня мы провели около 15 важных встреч по чрезвычайным ситуациям и негативным изменениям климата, в ходе которых обсудили вопросы сотрудничества с гидрометеорологической и лесной службами, а также с такими финансовыми институтами, как Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. В обычных условиях одна такая встреча могла занять до 5 дней. Организация конференции также находится на высшем уровне - от расположения павильонов до обеспечения чистоты", - подчеркнул Б. Ажикеев.

Источник: oxu.az