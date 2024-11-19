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Россия передала Кыргызстану оборудование для ремонта военной техники

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- Светлана Лаптева
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Россия передала Кыргызстану вспомогательное оборудование для пункта технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба министерства обороны КР.

"В соответствии с ранее подписанным дополнительным соглашением между оборонными ведомствами РФ и КР, 14 ноября 2024 года на базе войсковой части 12861 МО КР проведена торжественная церемония приема и передачи вспомогательного оборудования пункта технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

В церемонии передачи участвовала делегация Министерства обороны России, которую возглавил замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Виктор Шевцов. Принимал оборудование временно исполняющий обязанности заместителя министра обороны Киргизии Андрей Ли.

Напомним, в августе 2024 года, в рамках соглашения об оказании финансовой, материально-технической и организационной помощи в борьбе с незаконным оборотом наркотиков Россия передала Кыргызстану автомобили "Нива", радиостанции, квадрокоптеры и другую технику.


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URL: https://www.vb.kg/440876
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