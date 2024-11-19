Глава представительства Минтруда КР в РФ обсудила права мигрантов в России

Глава представительства Минтруда КР в России Жаркынай Галиева провела консультации с руководством соответствующих управлений Федеральной службы по труду и занятости.

Были обсуждены вопросы трудовых прав граждан Кыргызстана, пребывающих на территории России - невыплата заработной платы, компенсации, связанных с производственной травмой, и других социальных выплат, а также осуществления трудовой деятельности гражданам КР в условиях последних изменений в миграционном законодательстве России.

Была достигнута договоренность о взаимодействии сторон в вопросах защиты трудовых прав и интересов граждан КР в РФ.

Стороны договорились о проведении совместных разъяснительных мероприятий по легальному осуществлению трудовой деятельности на территории России.