Какие партии прошли в горкенеши Бишкека и Оша – список

В Кыргызстане 17 ноября состоялись выборы депутатов местных кенешей.

По состоянию на 20:00, общая явка избирателей составила 27.83%. Из 4 135 039 граждан, включенных в списки избирателей, проголосовали 1 150 931 человек.

В Бишкекский горкенеш прошли следующие партии:

Партия "Адилет" набрала 18 297 голосов (15.09%), "Жаны куч - Новая сила" - 36 623 голоса (29.38%), "Ынтымак" - 17 063 голоса (14.07%), "Эмгек" - 26 687 голосов (22%), "Эл Умуту" - 13 260 голосов (10.93%), "Улуу Журт" - 1 619 голосов (1.34%). "Против всех" проголосовали 8 686 избирателей (7.16%).

В городской кенеш Оша прошли следующие партии:

Партия "Жаны Кыргызстан" - 23 783 голоса (43.36%), "Ынтымак" - 10 982 голоса (20.02%), "Мурас" - 8 309 голосов (15.15%), "Бир Бол" - 5 350 голосов (9.75%), "Милдет" - 5 704 голоса (10.4%). Позицию "Против всех" выбрали 728 человек (1.33%).

В ЦИК отметили, что избирательный порог для прохождения был снижен с 7% до 5%. В Оше все партии преодолели этот барьер.

Источник: Кабар