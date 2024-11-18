Бишкекчанка с ДЦП обрела свободу передвижения благодаря электроколяске

- Смотри под колеса! – радостно кричит Лиане мама. Впервые в жизни она не может "догнать" свою дочь на прогулке. Девочка смело едет по тротуару, управляя коляской с электроприводом – единственным пальцем, который ей послушен.

Лиана Надирова – особенная ученица обычной бишкекской школы N1. Девочка уверенна – она может все то же, что и ее одноклассницы. Учится на четверки и пятерки, готовится поступать в институт на юриста. Занимается и общается она с помощью планшета – печатает текст одним пальцем и… носом. Точно также она планирует в дальнейшем и работать онлайн.

Упертость и целеустремленность у Лианы от мамы. С рождения Анна Трифонова боролась за здоровье дочки, а когда та пошла в школу – каждый день на протяжении девяти лет возила ее на занятия на другой конец города.

- Сейчас Лиана учит арабский и мечтает обязательно съездить в Мекку. И, зная мою девочку, я ничуть не сомневаюсь, что она сможет прикоснуться к заветным святыням ислама. Ну а сейчас у нее началась новая жизнь – она может самостоятельно гулять, ехать туда, куда хочется, не дожидаясь помощи близких. Это новый уровень свободы. И нет слов, чтобы описать мое счастье! – плачет от радости мама Лианы Анна Трифонова.

Живет Лиана с мамой, бабушкой и дедушкой. Папа умер два года назад. Денег семье хватает только на самое необходимое – продукты, коммунальные услуги и топливо для старенькой машины, на которой возят Лиану в школу. Купить новую инвалидную коляску они и не мечтали – все время ремонтировали обычную старую, у которой даже ноги некуда было ставить.

- Мы узнали о Лиане и решили подарить ей новую инвалидную коляску с электроприводом. Одну из шести, подаренных нашему фонду компанией IT Optima. Пять других колясок мы передали в Джалал-Абадский дом-интернат для детей с инвалидностью. Там детскому счастью тоже не было предела. Ребятишки впервые в жизни могли гулять по интернату самостоятельно! – рассказал директор благотворительного фонда "Прав защиты детей-сирот" Игорь Беляев.

Сейчас, как никогда, всем нам нужны добрые и вдохновляющие новости. Сегодня, начав с истории Лианы, мы запускаем еженедельную рубрику "Доброновости", где будем делиться добротой и радостью, чтобы делать мир лучше.