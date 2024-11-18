Погода
$ 86.50 - 86.89
€ 90.65 - 91.77

Бишкекчанка с ДЦП обрела свободу передвижения благодаря электроколяске

396  0
- Надежда Хохлова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

- Смотри под колеса! – радостно кричит Лиане мама. Впервые в жизни она не может "догнать" свою дочь на прогулке. Девочка смело едет по тротуару, управляя коляской с электроприводом – единственным пальцем, который ей послушен.

Лиана Надирова – особенная ученица обычной бишкекской школы N1. Девочка уверенна – она может все то же, что и ее одноклассницы. Учится на четверки и пятерки, готовится поступать в институт на юриста. Занимается и общается она с помощью планшета – печатает текст одним пальцем и… носом. Точно также она планирует в дальнейшем и работать онлайн.

Упертость и целеустремленность у Лианы от мамы. С рождения Анна Трифонова боролась за здоровье дочки, а когда та пошла в школу – каждый день на протяжении девяти лет возила ее на занятия на другой конец города.

- Сейчас Лиана учит арабский и мечтает обязательно съездить в Мекку. И, зная мою девочку, я ничуть не сомневаюсь, что она сможет прикоснуться к заветным святыням ислама. Ну а сейчас у нее началась новая жизнь – она может самостоятельно гулять, ехать туда, куда хочется, не дожидаясь помощи близких. Это новый уровень свободы. И нет слов, чтобы описать мое счастье! – плачет от радости мама Лианы Анна Трифонова.

Живет Лиана с мамой, бабушкой и дедушкой. Папа умер два года назад. Денег семье хватает только на самое необходимое – продукты, коммунальные услуги и топливо для старенькой машины, на которой возят Лиану в школу. Купить новую инвалидную коляску они и не мечтали – все время ремонтировали обычную старую, у которой даже ноги некуда было ставить.

- Мы узнали о Лиане и решили подарить ей новую инвалидную коляску с электроприводом. Одну из шести, подаренных нашему фонду компанией IT Optima. Пять других колясок мы передали в Джалал-Абадский дом-интернат для детей с инвалидностью. Там детскому счастью тоже не было предела. Ребятишки впервые в жизни могли гулять по интернату самостоятельно! – рассказал директор благотворительного фонда "Прав защиты детей-сирот" Игорь Беляев.

Сейчас, как никогда, всем нам нужны добрые и вдохновляющие новости. Сегодня, начав с истории Лианы, мы запускаем еженедельную рубрику "Доброновости", где будем делиться добротой и радостью, чтобы делать мир лучше.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440889
Теги:
дети, Бишкек, Добро, Помощь, ЛОВЗ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  