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В Бишкеке после капитального ремонта открыли улицу Суюмбаева

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В городе Бишкек после капитального ремонта открыли улицу Суюмбаева. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, работы по капитальному ремонту проводились согласно титульному списку на 2024 год по улице Суюмбаева от проспекта Жибек Жолу до улицы Московская протяженность которого составляет почти 2 км.

Работы проводились в три этапа, на первом этапе завершили участок от ул. Московской до пр. Чуй, во втором этапе от пр. Чуй до ул. А. Огонбаева и третий этап от ул. Огонбаева до пр. Жибек Жолу.

Отметим, что при капитальном ремонте сняли старый слой асфальта (фрезерование), произвели демонтаж и установку бордюр, установили футляры для перспективных труб.

Кроме того, со стороны МП "Бишкекводоканал" заменены устаревшие перспективные трубы.


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URL: https://www.vb.kg/440890
Теги:
дороги, Бишкек
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