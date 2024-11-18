В Бишкеке продолжается борьба с незаконным выбросом мусора

В городе Бишкек продолжается работа по недопущению выброса мусора в неустановленных местах, а также по сохранению чистоты и порядка на территории столицы. Об этом сообщает столичная мэрия.

По ее данным, муниципальная инспекция мэрии города Бишкек привлекла к ответственности следующих нарушителей правил благоустройства.

Физлицо Ж.у.Э., осуществляя строительные работы, использовало в личных целях мусорный бак, находящийся на балансе МП "Тазалык", переместив его на свою территорию. За выброс строительного мусора, который не предназначен для бытовых контейнерных баков, нарушителю составлен протокол по ч.2 ст.115 Кодекса КР о правонарушениях на 7 500 сомов.

Произведен выброс бытового мусора в неустановленном месте по адресу: К.Датка, 201. Нарушитель полностью признал свою вину, на месте вынесено постановление о наложении штрафа в размере 5 500 сомов по ч.1 ст.115 Кодекса КР о правонарушениях.

Продавец Ошского базара произвела выброс мусора со стороны улиц Киевской и Кулиева. Она также привлечена к ответственности за свой проступок по ч.1 ст.115 Кодекса КР о правонарушениях.

Мэрия города Бишкек просит всех горожан выносить мусор исключительно в контейнерные баки, предназначенные для бытовых отходов.