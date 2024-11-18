Погода
$ 86.50 - 86.89
€ 90.65 - 91.77

В Бишкеке продолжается борьба с незаконным выбросом мусора

269  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Бишкек продолжается работа по недопущению выброса мусора в неустановленных местах, а также по сохранению чистоты и порядка на территории столицы. Об этом сообщает столичная мэрия.

По ее данным, муниципальная инспекция мэрии города Бишкек привлекла к ответственности следующих нарушителей правил благоустройства.

Физлицо Ж.у.Э., осуществляя строительные работы, использовало в личных целях мусорный бак, находящийся на балансе МП "Тазалык", переместив его на свою территорию. За выброс строительного мусора, который не предназначен для бытовых контейнерных баков, нарушителю составлен протокол по ч.2 ст.115 Кодекса КР о правонарушениях на 7 500 сомов.

Произведен выброс бытового мусора в неустановленном месте по адресу: К.Датка, 201. Нарушитель полностью признал свою вину, на месте вынесено постановление о наложении штрафа в размере 5 500 сомов по ч.1 ст.115 Кодекса КР о правонарушениях.

Продавец Ошского базара произвела выброс мусора со стороны улиц Киевской и Кулиева. Она также привлечена к ответственности за свой проступок по ч.1 ст.115 Кодекса КР о правонарушениях.

Мэрия города Бишкек просит всех горожан выносить мусор исключительно в контейнерные баки, предназначенные для бытовых отходов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440891
Теги:
мусор, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  