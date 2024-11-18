Акылбек Жапаров: Кыргызстан к 2030 году достигнет ВВП в 30 млрд долларов

"Я искренне верю, что к 2030 году наша страна станет не просто примером для других – мы покажем всему миру, что мечты становятся реальностью, если действовать с дерзостью барса", - заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на аппаратном совещании администрации президента. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Глава кабмина отметил, что 14 ноября на заседании Жогорку Кенеша 85 из 90 парламентариев проголосовали за принятие в первом чтении важных законопроектов, связанных с республиканским бюджетом, что подтверждает высокий уровень доверия к представленной работе.

"Страновой отчет кабинета министров о проделанной работе получил множество теплых слов и положительных отзывов, что говорит о твердой поддержке и уважении к нашему совместному труду. На этом мы не останавливаемся. Темпы работы важно не сбавлять, впереди нас ждет Народный курултай и Отчетное заседание Кабинета Министров по итогам 2024 года", - сказал он.

Акылбек Жапаров в ходе совещания представил проведенный комплексный анализ, включающий соотношение показателей роста экономики страны, результаты исследований независимого Международного республиканского института (IRI) и данных по поступлению обращений граждан за период с 2019 по 2024 год.

Результаты анализа демонстрируют следующие ключевые тенденции:

рост экономики – с 2021 года экономика страны демонстрирует стремительный и устойчивый рост. Средний темп роста ВВП составляет 9 %, что является значительным достижением;

поддержка населением курса проводимой политики государственной власти – исследования IRI подтверждают рост уровня доверия и поддержки граждан к деятельности государственной власти: в 2021 году поддержка населения составляла – 69 %; в 2022 году – 76 %; в 2023 году достигла – 82 %.

снижение количества обращений граждан – на фоне роста экономики и увеличения поддержки населения фиксируется снижение количества обращений граждан в адрес Главы государства и Кабинета Министров: в 2021 году обращений граждан поступило – 22,5 тыс.; в 2022 году – 19,9 тыс. обращений; в 2023 году – 18,7 тыс.; за 10 месяцев 2024 года обращений составило – 16,7 тыс.

"Полагаем, что эти показатели подтверждают, что проводимая политика дает ощутимые результаты, способствуя росту экономики, укреплению доверия народа к государственной власти и снижению социальной напряженности. Важно продолжать совершенствовать механизмы взаимодействия с гражданами. Большинство вопросов, с которыми обращаются люди, можно и нужно решать на местах. Народ должен знать и чувствовать, что государство – это надежная опора, которая всегда готова поддержать и помочь", - сказал он.

Глава Кабинета Министров также представил последние данные мониторинга Всемирного банка "Слушая Кыргызскую Республику" за период с декабря 2021 года по октябрь 2024 года о социально-экономическом благополучии населения.

Данный мониторинг констатирует следующее:

улучшение финансовой безопасности домохозяйств – доля домохозяйств, уверенных в своей финансовой стабильности, увеличилась с 34 % в декабре 2021 года до 74 % в сентябре 2024 года – это в селах, в городах с 33 % до 71 %. Доля домохозяйств, уверенных в своей финансовой стабильности, существенно выросла. Данные твердо свидетельствуют о значительном повышении уровня уверенности населения в своей экономической защищенности;

повышение продовольственной безопасности – доля домохозяйств, испытывающих уверенность в продовольственной безопасности, выросла с 43 % в 2021 году до 85% в 2024 году – в селах, а в городах с 37 % совершен рывок до 82 % в 2024 году. Эти цифры отражают, что улучшение ситуации с продовольственным обеспечением ощущается повсеместно. Таким образом, доля домохозяйств, ощущающих финансовую безопасность и уверенность в продовольственной безопасности, удвоилась.

снижение субъективной бедности – доля домохозяйств, считающих себя бедными, уменьшилась с 29 % в 2021 году до 16 % в 2024 году – в селах, в городах – с 30 % до 18 %;

повышение удовлетворенности жизнью – доля домохозяйств, довольных своей жизнью, увеличилась с 54 % в 2021 году до 74 % в 2024 году. Это существенный прогресс и является ярким индикатором роста общего уровня благосостояния;

улучшение восприятия экономических условий – уровень уверенности в том, что страна движется в правильном направлении также значительно возрос. Среди сельских жителей этот показатель увеличился с 71 % в 2021 году до 89 % в 2024 году, а среди горожан – с 56 % до 86 %;

процент граждан, уверенных в эффективности борьбы с коррупцией, демонстрирует внушительный рост. Среди городского населения этот показатель увеличился с 60 % в декабре 2021 года до 88 % в сентябре 2024 года, а среди сельских жителей – с 83 % до 89 %;

диалог с гражданами – о взаимодействии правительства с гражданами, доля довольных выросла с 61 % в 2021 году до 79 % в 2024 году – это мнение сельских домохозяйств, а удовлетворенность среди городских жителей выросла с 46 % до 74 %.

В завершении своего выступления Акылбек Жапаров напомнил, что к 2030 году необходимо достичь показателя ВВП в 30 млрд долларов. Для этого необходимо поддерживать ежегодный номинальный рост ВВП на уровне 12-13 %.