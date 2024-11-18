Садыр Жапаров осознал существование в Кыргызстане "deep state"

По итогам выборов в местные кенеши в обеих столицах, северной и южной, в Бишкеке и Оше, лидируют партии, названия которых начинаются со слова "жаны" ("новый"). Это явление показательное и дающее надежду на реальное обновление общественно-политической жизни Кыргызстана.

Дип стейт – государство в государстве, буквально – глубинное государство. По теории deep state (между прочим, подкрепленной фактами), страной на самом деле управляет не президент и правительство, а некие "серые кардиналы", которые, собственно, и формируют политический курс и влияют на все, что происходит в государстве и за его пределами. Дональд Трамп, к примеру, под глубинным государством подразумевает всех, кто так или иначе мешает его политике (оппозицию, нелояльных журналистов, сотрудников технологических корпораций).

Термин "дип стейт" до поры до времени и применялся лишь в отношении США, Турции и еще двух-трех государств. Потом политологи заговорили о глубинном государстве в России. А как же Кыргызстан? Он в этом смысле не отстает от мировых лидеров. Глубинное государство у нас существовало всю эпоху государственности, но теперь, кажется, и оно становится "жаны" - принципиально новым.

Года три назад кыргызские эксперты высказывались о том, что нет, мол, в Кыргызстане никакого глубинного государства. Иначе, мол, не было бы трех революций. Но здесь надо бы учесть, что революций как таковых в Кыргызстане и не было. Были перевороты со сменой правительства, выгодные тем самым "глубинным", и больше никому. Без смены строя и самой общественной жизни. Переворотами руководил олигархат в связке с криминалом – чем вам не дип стейт? Они же, срощенные с криминалом бизнесмены и чиновники, определяли погоду в стране. Они и диктовали свою волю не только более-менее легитимному официальному правительству, но и всему народу – хотел он того или нет.

Выборы (сейчас говорим о местных выборах) проходили всегда по одному и тому же сценарию. Народу предлагался небольшой набор политических партий. Которые годами и десятилетиями на виду и на слуху, про каждую из которых известно все до мелочей: кто ее основал, кто за ней стоит, кто ее финансирует и чьи интересы она, таким образом, лоббирует. И сколько угодно кандидаты от этих партий могли клясться в верности народу и Кыргызстану, сколько угодно могли обещать работать исключительно на благо государства, народ (его не обманешь) кивал с фигой в кармане. В большинстве случаев избиратели отлично знали, кому конкретно и за какую мзду будет служить очередной "слуга народа" и с какой целью он рвется к власти.

Почему голосовали? Потому что, во-первых, других-то нет, и взять их негде. А во-вторых, какой-нибудь бедный дехканин старался извлечь из выборов хоть минимальную, хоть сиюминутную пользу в виде пары тысяч сомов. И выход из тупика не просматривался даже в отдаленной перспективе.

Выборы этого ноября состоялись для кыргызстанцев нестандартно. Началось с жесткого предупреждения Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева о недопустимости подкупа избирателей. Предупреждение прозвучало так недвусмысленно, что большинство кандидатов в депутаты вместе со своим электоратом поняли: на сей раз все очень серьезно. Это не атамбаевское "нельзя, но если очень хочется, то можно". Это четкое НЕТ – без вариантов и разночтений.

Впервые в истории высокопоставленное лицо сняло с предвыборной гонки партию, ассоциирующуюся с его именем, чтобы исключить возможность даже предположить влияние административного ресурса. Ташиев так же четко обозначил свою позицию: ни в каких выборах (в том числе и в будущих президентских) партия "Ата-Журт" участвовать не будет.

Впервые сильно оскандалилась партия "Социал-демократы", уличенная в подкупе и вычеркнутая из избирательных списков… Но только в Бишкеке.

Важный момент: несмотря на возбужденное против некоторых эсдеков уголовное дело и запрет на участие "Социал-демократов" в выборах в Бишкекский горкенеш, саму партию никто не запретил и не отменил. Зря прозападные активисты снова запели об отсутствии демократии. Кандидаты от СДК спокойно участвовали в выборах в другие кенеши. И поучаствовали, надо сказать, не слишком удачно. "Это партия-фаворит, - сокрушались некоторые болельщики. – Если бы не сняли, она везде взяла бы первые места".

В Балыкчи, к примеру, не сняли. Но до первого места эсдекам далековато: место только четвертое и чуть меньше полутора тысяч голосов.

В Бишкеке лидирует мало пока известная партия "Жаны куч" ("Новая сила"), созданная в апреле этого года. В Оше (да и вообще на юге) – "Жаны Кыргызстан". Обе позиционируют себя как "партии новых лидеров на пути обновления". Обе созданы не для того, чтобы верой и правдой служить какому-нибудь магнату или вору в законе, и не для того чтобы вставлять палки в колеса действующей официальной власти. Они не успели замараться в сомнительных связях и поучаствовать в каком-нибудь грязном скандале. "Новая сила" вообще с честью вышла из напряженной ситуации, когда на нее обрушился с несправедливыми нападками лидер эсдеков Темирлан Султанбеков.

Садыр Жапаров за годы президентства вырос как политик, осознал существование в Кыргызстане "государства в государстве" - псевдоэлиты, продвигающей собственные интересы, заботящейся главным образом о толщине своего кармана и мало тревожащейся о судьбах родины и народа. Есть ощущение, что ему удалось то, чего не удалось ни американским, ни турецким президентам, - в корне переломить ситуацию с deep state, очистить его от всего, тормозящего развитие Кыргызстана, и поставить на службу народу.