Баклава - королевский десерт, связанный с историей и традициями Турции

Баклава - всемирно известный шербетный десерт, заслуженно считается одним из самых выдающихся лакомств турецкой кухни. Этот потрясающий десерт является обязательным для гурманов, посещающих Турцию, а также отлично подходит для сладкого перекуса в любое время. С хрустящей корочкой и сочностью в каждом кусочке, баклава готовится путем укладки измельчённых фисташек, орехов или грецких орехов между 40 тончайшими слоями теста фило, после чего её запекают и заливают сладким шербетом. Если вам нужен особый повод, чтобы попробовать турецкую баклаву и узнать её историю от императорских кухонь до современных столов, то 17 ноября, Всемирный День Баклавы, - идеальный момент!

Королевский церемониальный десерт

Искусство приготовления баклавы развивалось на императорских кухнях Османской империи, результатом чего стал изысканный десерт с утончённым вкусом. Лишь мастера, прошедшие специальное обучение, готовили её, особенно для торжеств и церемоний. Благодаря их мастерству, баклава приобрела идеальный вкус с тончайшими слоями теста и густым шербетом. Этот уникальный десерт передавался из поколения в поколение как часть кулинарного наследия. В традициях подавать баклаву в особенные дни, такие как свадьбы и праздники Ид аль-Фитр, живёт и по сей день.

Первый зарегистрированный вкус Турции: Газантепская баклава

Считается, что лучшую баклаву готовят в Газантепе, на юго-востоке Турции. В 2013 году Европейская комиссия присвоила газантепской баклаве статус защищённого географического наименования, сделав её первым турецким продуктом, получившим такую честь. Газантеп славится не только потрясающей кухней, но и своими деликатесами. Кулинарные достижения города были отмечены ещё раньше, когда он стал частью Сети творческих городов ЮНЕСКО по гастрономии.

Приготовление баклавы в Газантепе, как и в османских императорских кухнях, передаётся через систему "мастер-ученик". Исключительный вкус газантепской баклавы достигается благодаря вниманию к деталям и мастерству. Мастера раскатывают тесто фило в 40 или 45 слоёв, заполняют его местными фисташками и сливочным маслом, а затем выпекают в печах на дровах из дуба и заливают шербетом.

Дегустация газантепской баклавы - это настоящее удовольствие. Сначала вы замечаете её золотисто-жёлтый цвет, затем слышите хруст тончайших слоёв теста, ощущаете аромат свежих фисташек и сливочного масла, и, наконец, на языке остаётся лёгкий, но насыщенный вкус. Наслаждайтесь!

Бесконечное разнообразие

Газантепская баклава - самая популярная, но это лакомство удивляет своим разнообразием в разных регионах. Основное различие между видами баклавы - это начинка, и в каждом регионе используют местные ингредиенты. Например, в Газантепе баклава наполнена фисташками, в регионе Черного моря - лесными орехами, а в Центральной Анатолии - грецкими орехами. В Фракии можно встретить баклаву с миндалём или посыпанную кунжутом.

Существует множество разновидностей баклавы, каждая из которых имеет свою уникальную форму или ингредиенты. Например, "havuç dilimi baklava" - баклава, нарезанная кусочками в форме моркови, или "midye baklava" - в форме мидий, а "bülbül yuvası" - баклава в форме гнезда соловья. Вкусовые вариации также присутствуют: "sütlü nuriye" - баклава с молоком вместо шербета, "fıstık sarma" (фисташковая закрутка) и "ceviz sarma" (закрутка с грецким орехом) содержат больше орехов, чем оригинальная баклава, а "kuru baklava" - сухая баклава с меньшим количеством шербета.