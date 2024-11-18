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Росатом провёл в Бишкеке впервые международную викторину Global Atomic Quiz

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- Назгуль Абдыразакова
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На прошлой неделе в Бишкеке, при поддержке Госкорпорации "Росатом", прошла очная часть международной викторины Global Atomic Quiz. В мероприятии приняли участие 40 студентов из Кыргызского Государственного технического университета им. И. Раззакова, Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б. Н. Ельцина и учащиеся Профессионального лицея №100 города Бишкек.

Ведущей события стала Сайрагул Насирдинова - кандидат технических наук, доцент и заведующий кафедрой теплоэнергетики КГТУ им. И. Раззакова. Под её руководством участники погрузились в мир атомных технологий, продемонстрировав эрудицию, креативность и командный дух.

"Мы рады, что Global Atomic Quiz привлекает всё больше участников по всему миру. В этом году викторина впервые прошла в Кыргызстане, и мы надеемся, что это станет хорошей традицией. Это отличная возможность для молодых людей узнать о потенциале атомных технологий. Благодарим всех участников и партнёров за поддержку и энтузиазм", - отметил генеральный директор представительства Госкорпорации "Росатом" в Кыргызстане Дмитрий Константинов.

Один из победителей мероприятия поделился своими впечатлениями: "Викторина расширила мой кругозор и помогла понять, как атомные технологии влияют на наш мир. Было интересно не только соревноваться, но и учиться!".

Очная часть викторины стала продолжением масштабного онлайн-этапа пятой юбилейной игры, в которой участвовали более 25 000 энтузиастов из 100 стран.

Справка: Global Atomic Quiz - это глобальный просветительский проект Госкорпорации "Росатом", направленный на популяризацию ядерной физики и атомных технологий в повседневной жизни, а также на освещение роли атомной энергии в сохранении экологии планеты. Проект существует с 2020 года и проводится на 13 языках, привлекая более 65 тысяч участников из 100 стран. В 2023 году проект стал лауреатом IX Всероссийской премии "За верность науке" в номинации "Наука - миру". Все участники викторины имели шанс не только проверить свои знания, но и выиграть уникальные призы.


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URL: https://www.vb.kg/440904
Теги:
вуз, Россия, Бишкек, Кыргызстан
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