Как турецкое гостеприимство завоевало сердца кыргызстанских журналистов

Во время нашего пресс-тура по живописной Каппадокии нам повезло с потрясающим гидом - Рамазаном Челиктюрком, которого мы ласково называли Рамазан аби. Он был не просто профессионалом своего дела, но и настоящим энтузиастом, который с гордостью делился знанием и любовью к своей родной Турции. Каждый его рассказ был настоящим открытием, и мы почувствовали, как он живёт своей страной и её историей. Рамазан аби был не просто проводником, а наставником, который передавал нам не только факты, но и личные впечатления о людях, традициях и жизни в Турции. Его слова были полны глубокого уважения и любви к культуре, а его искренность и внимание к каждой детали сделала наш опыт незабываемым.

Когда мы задали ему вопрос о том, какие они, турки, он ответил с улыбкой: "Турки разные. Мы впитали много разных культур, и в этом наша сила". Действительно, в Турции можно встретить людей, которые выглядят по-разному - от восточных до европеоидных, что свидетельствует о многовековой смеси культур и народов. Этот разнообразный микс внешности и традиций показывает, как открыты турки для мира и как богат их культурный опыт. Внешность может быть различной, но одно неизменно - турки невероятно доброжелательны и открыты. Это качество, которое не может не броситься в глаза, делает Турцию одним из самых гостеприимных мест для туристов. Ведь когда иностранцы чувствуют себя комфортно и безопасно на чужбине, это место, безусловно, становится желанным для повторных визитов.

Вечера в Каппадокии были особенными. Каждый день мы ужинали в лучших ресторанах региона, где могли не только насладиться неповторимыми видами, но и погрузиться в богатую палитру турецкой кухни. В каждом блюде отражалась многовековая традиция, а разнообразие вкусов и ароматов не переставало удивлять. Обслуживание в ресторанах на высочайшем уровне, а блюда, которые мы пробовали, являлись настоящими кулинарными шедеврами. Традиционные мезе, ароматные шашлыки и восхитительные десерты – всё это мы могли попробовать, наслаждаясь каждым моментом. Каждый ужин превращался в маленькое гастрономическое путешествие по Турции, с её богатой историей и традициями, отражёнными в каждом кусочке.

Особенно стоит отметить местные вина, которые, безусловно, стали изюминкой наших ужинов. Вино в Турции - это не просто напиток, это часть культуры. Каждый сорт вина был уникален, с ярким и насыщенным вкусом, отражающим местные традиции и климат. Мы с удовольствием дегустировали разнообразные вина, от легких белых до насыщенных красных, которые идеально сочетались с местными блюдами, добавляя новым вкусам дополнительные оттенки.

Во время нашего путешествия мы не могли не заметить, как трогательно турки относятся к уличным кошкам и собакам. Это отношение является важной частью их культуры и повседневной жизни. Кошка в Турции считается священным животным, и её уважение имеет глубокие корни в исламской традиции. Согласно многим хадисам, исламский пророк Мухаммед запретил гонения и убийства кошек, подчёркивая их особое значение в культуре мусульман. В этом контексте кошка не только символизирует чистоту, но и становится неотъемлемой частью городской жизни. Эти животные спокойно гуляют по улицам, и турки проявляют заботу о них - подкармливают их, строят для них укрытия и всегда ставят тарелки с водой на тротуарах.

Особое внимание стоит уделить и городской архитектуре Турции. В отличие от хаотичных застроек, которые встречаются в некоторых странах, в Турции дома часто однотипные, что создаёт ощущение порядка и гармонии. Это не просто архитектурная особенность, но и отражение уважения к традициям, а также стремления сохранить эстетическую целостность городских пространств. Такая упорядоченность придаёт улицам особый шарм и уют, который делает прогулки по турецким городам по-настоящему приятными.

Кроме того, в Турции распространено использование французского слова "пардон", когда нужно извиниться. Это маленькая деталь, но она добавляет ещё одну грань к культуре вежливости и уважения в отношениях между людьми. Вежливость и учтивость здесь на каждом шагу - в общении, на улицах, в ресторанах и кафе. Турки знают, как создать атмосферу гостеприимства и уважения, и это чувствуется в каждой мелочи.

Когда мы посетили город Кайсери, нас особенно поразило одноимённое место - Талас. Это название сразу напомнило о родных краях, о малой родине великого писателя Чингиза Айтматова. И хотя мы не были в Таласе, сам факт того, что на таблоиде автобуса мы увидели это название, придаёт месту особую атмосферу. Мы оказались далеко от Центральной Азии, но этот момент стал для нас символом связи с родной землёй, усилив ощущение связи с культурой и историей.

Этот пресс-тур оставил в нашей памяти яркие впечатления, наполненные теплотой, гостеприимством и культурными открытиями. Мы уехали из Турции с желанием вернуться, чтобы снова увидеть эти удивительные места, встретить добрых людей и вкусить радости местной кухни.

Данный пресс-тур был организован по инициативе Совета по культуре посольства Турции при поддержке авиакомпании Turkish Airlines и Турецкого агентства по развитию туризма (TGA).