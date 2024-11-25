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В России впервые на дорогах установили защитные вращающиеся бочонки

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- Светлана Лаптева
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В России на дорогах "Автодора" впервые установили вращающиеся барьеры для защиты водителей и авто, попавших в ДТП. Об этом сообщает Минтранс РФ в своем Telegram-канале

"В России в тестовом режиме на пересечении ЦКАД и трассы М-1 "Беларусь" на съездах и виражах смонтировали инновационное роликовое ограждение", - говорится в публикации.

Отмечается, что барьер, состоящий из бочонков, рассчитан на ущерб, эквивалентный удару автобуса. При столкновении бочонки начинают вращаться, таким образом рассеивая энергию столкновения. Ожидается, что это позволит снизить число серьезных ДТП.


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URL: https://www.vb.kg/440910
Теги:
Россия
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