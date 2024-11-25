В России впервые на дорогах установили защитные вращающиеся бочонки

В России на дорогах "Автодора" впервые установили вращающиеся барьеры для защиты водителей и авто, попавших в ДТП. Об этом сообщает Минтранс РФ в своем Telegram-канале

"В России в тестовом режиме на пересечении ЦКАД и трассы М-1 "Беларусь" на съездах и виражах смонтировали инновационное роликовое ограждение", - говорится в публикации.

Отмечается, что барьер, состоящий из бочонков, рассчитан на ущерб, эквивалентный удару автобуса. При столкновении бочонки начинают вращаться, таким образом рассеивая энергию столкновения. Ожидается, что это позволит снизить число серьезных ДТП.