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На Иссык-Куле появится завод, производящий 200 тыс. кирпичей в сутки

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Российско-Кыргызский Фонд развития профинансировал строительство современного кирпичного завода в селе Тилекмат Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба фонда. По ее данным, общая стоимость проекта составляет $6,5 млн.

"Производительность завода составит 200 тысяч кирпичей в сутки, что позволит покрыть до 30% потребности Иссык-Кульской области в качественных строительных материалах. Это не только усилит строительную отрасль Кыргызстана, но и ускорит реализацию важных государственных программ, таких как строительство жилья в рамках государственной ипотечной компании", - отметил председатель правления РКФР Артем Новиков.

Проект предполагает не только строительство завода, но и разработку собственного карьера для добычи суглинка. Высокое качество и конкурентность производимой продукции будут обеспечены за счет использования передовых технологий, включая автоматизированные линии производства, современные сушильные и обжиговые печи.

На заводе будет создано до 90 новых рабочих мест. Налоговые поступления в бюджет составят – до 15 миллионов сомов в год.

"Это производство – еще один важный шаг в развитии строительного сектора и экономики Кыргызстана в целом, реализующий задачи, поставленные кабинетом министров Кыргызской Республики", - добавил Новиков.


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URL: https://www.vb.kg/440912
Теги:
Иссык-Кульская область, строительство, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан
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