На Кен-Торе высаживают краснокнижные пихты для сохранения пойменного леса

У жителей дачного кооператива "Маки", расположенного на территории Ысык-Атинского района Чуйской области, есть мечта - жить в окружении леса. Поэтому они активно воплощают ее в жизнь, делая все чтобы сохранить и расширить пойменный лес вдоль реки Кен-Тор. Об этом редакции vb.kg рассказала член данного дачного сообщества Виктория Шаяхметова.

По ее словам, с этой целью не так давно была проведена высадка краснокнижных деревьев, пихты Семенова и яблони Недведского.

"Так сложилось, что вокруг наших участков, вдоль реки уже сформировался зачаток пойменного леса, состоящий из самых различных деревьев и растений. На территории активно высаживаются местные виды растений, такие как тяньшанская береза , пихта Семенова, редкие виды диких яблонь, боярышники, рябина и многое другое. Мы осознанно отказались от проведения электричества, стараемся организовать свою жизнь и хозяйствование в мире с природой.

Как видите, сама территория расположена в живописном месте. У нас красиво в любое время года: маки, потом изумрудные поля, осенние красоты, заснеженные склоны. Территория находится в пойме реки Кен Тор, и видно, как в этом месте, еще сохранившиеся пойменные заросли стремятся стать пойменным лесом. У нас сложилось сообщество единомышленников, и совместно с айыл окмоту мы хотим сохранить пойменную экосистему. Много читаем, поверьте, это очень познавательно понимать окружающую природу.

На склоне вдоль поймы реки Кен-Тор во время высадки краснокнижных переселенцев из Токтогульского лесхоза было очень шумно и весело. Надо отметить, что и дачники, и волонтеры оказались людьми очень яркими, любознательными.

Cохранение и восстановление пойменных лесов имеет громадное водоохранное значение. Пойменные леса удерживают обрывы, земли и скалы, препятствующие размыву почв и быстрому таянию снега, образованию селевых потоков и охраняют родники и верховья ручьев, питающих все водные артерии страны.

Мы получили консультации ученых Кыргызстна, которые рассказали что сегодня основные риски, которые грозят пойменным экосистемам, это истощение их самовольными порубками, пожарами и выпасом скота. Таким образом, защита пойменных экосистем приносит множественные выгоды – сохраняет биоразнообразие, улучшает гидрологический режим местности, снижает риски засух и чрезвычайных ситуаций.

Чаще сегодня можно увидеть вырубленные леса, убитые пастбища, а у нас реальная возможность восстановить пойменную экосистему вдоль реки. Думаем, что это достойно поддержки со всех сторон", - рассказали инициаторы акции.

Глава Ысык-Атинского аймака Акылбек Дононбаев также поведал vb.kg, что при знакомстве с активистами был впечатлен научным и уважительным подходом к горам.

"Эта инициатива просто иллюстрация того, о чем говорит президент Кыргызстана Садыр Жапаров, рассказывая об акции "Жашыл Мурас".

Нам интересно, что к инициативе привлекаются ученые. Мы хотим, чтобы наши дети, а у нас 5 школ и 9 сел, получили глубокие научные знания о природе. Мы думаем о создании на своей территории микрозаповедника. Я читал, что в других областях такие уже есть. Пока собираем материалы по этому вопросу", - рассказал Донобаев.