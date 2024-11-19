Бишкек лидирует по числу получателей микрокредитов в Кыргызстане

За девять месяцев 2024 года микрокредитные организации Кыргызстана выдали кредиты на сумму свыше 47 миллиардов сомов, охватив более 918 тысяч человек. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

По его данным, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года число заемщиков выросло в 1,7 раза, а объем выданных микрокредитов увеличился на 28,4%.

Наибольшее количество заемщиков зафиксировано в Бишкеке - около 26% от общего числа. Далее следуют Ошская (16%), Джалал-Абадская (14%) и Чуйская (13,5%) области. В денежном выражении лидируют Бишкек (23% от общего объема), Ошская (16%), а также Чуйская и Джалал-Абадская области (по 15% каждой).

Более половины (53%) всех займов граждане использовали на потребительские нужды. На развитие сельского хозяйства направлено 20%, на торговлю и общепит - 12%, на строительство - 5%.

Отмечено, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля кредитов на потребительские нужды выросла на 4,9%, а на сельское хозяйство снизилась на 3,6%.