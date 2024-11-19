Федерация хоккея на траве КР стала членом Международной федерации хоккея

Федерация хоккея на траве Кыргызстана официально присоединилась к Международной федерации хоккея (FIH). Церемония принятия состоялась в Маскате (Оман) в рамках конгресса, посвященного 100-летию FIH.

Конгресс собрал представителей из 146 стран и стал знаковым событием для Кыргызстана. Признание страны в международном сообществе хоккея на траве знаменует новую веху в развитии этого вида спорта.

Во время мероприятия Федерация хоккея на траве Кыргызстана получила награду "Динамичное развитие", подчеркивающую ее усилия в популяризации спорта.

Президент федерации заявил, что членство в FIH открывает широкие перспективы для спортсменов и тренеров, а также способствует популяризации хоккея на траве в стране.

В рамках конгресса обсуждались вопросы обмена опытом, поддержки федераций и развития инфраструктуры. Кыргызстан планирует тесное сотрудничество с международными партнерами для внедрения передовых практик.

Членство в FIH позволит кыргызстанским спортсменам участвовать в международных турнирах и привлечь внимание к хоккею на траве на национальном уровне.