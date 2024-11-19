В Бишкеке мужчина задержан по подозрению в убийстве супруги

15 ноября в милицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении гражданки Н.А. с множественными колото-резаными ранениями. Женщина скончалась, не приходя в сознание. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Происшествие произошло утром в одном из частных домов по улице Шералиева. В ходе ссоры между гражданкой Н.А. (1997 г.р.) и её супругом А.Р. (1990 г.р.) оба получили ножевые ранения. Родственники доставили их в больницу, где женщина умерла от полученных травм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 ч.2 (Убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Кыргызской Республики. Ленинский районный суд избрал меру пресечения для А.Р. в виде ареста.

Следственные органы назначили необходимые экспертизы и проводят оперативные мероприятия. Как отмечает ведомство, данный факт находится на контроле руководства Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.