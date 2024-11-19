Погода
$ 86.49 - 86.89
€ 90.65 - 91.77

В Бишкеке мужчина задержан по подозрению в убийстве супруги

145  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

15 ноября в милицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении гражданки Н.А. с множественными колото-резаными ранениями. Женщина скончалась, не приходя в сознание. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Происшествие произошло утром в одном из частных домов по улице Шералиева. В ходе ссоры между гражданкой Н.А. (1997 г.р.) и её супругом А.Р. (1990 г.р.) оба получили ножевые ранения. Родственники доставили их в больницу, где женщина умерла от полученных травм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 ч.2 (Убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Кыргызской Республики. Ленинский районный суд избрал меру пресечения для А.Р. в виде ареста.

Следственные органы назначили необходимые экспертизы и проводят оперативные мероприятия. Как отмечает ведомство, данный факт находится на контроле руководства Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440920
Теги:
задержание, Ленинский район, убийство, Бишкек, Арест, семья
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  