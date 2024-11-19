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В Бишкеке откроется международная выставка "Параллели Софии"

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21 ноября в Музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева состоится уникальная международная выставка под названием "Параллели Софии", организованная в рамках культурного обмена между Кыргызстаном и Италией. Выставка будет включать работы известного итальянского фотографа Софии Лавров, которая является экспертом в области фотографии и работает с мировыми модными домами. Лавров также сотрудничает с такими международными изданиями, как "Elle sposa, " Whiye magsazine"

София Лавров, фотограф с 12-летним опытом, впервые представит свою персональную выставку в Кыргызстане. На экспозиции будет показана серия фоторабот, отражающих культурные параллели между Турином и Бишкеком. Всего будет представлено около 60 фотографий, которые позволят зрителям сравнить и сопоставить архитектуру, улицы и жителей двух городов. Среди работ – изображения Туринской мэрии и мэрии Бишкека, а также другие знаковые места и архитектурные объекты.

В своей речи София Лавров отметила, что после визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Италию интерес итальянцев к Кыргызстану значительно возрос, и она уверена, что это откроет новые возможности для двустороннего сотрудничества в различных областях, в том числе в культуре и искусстве.

Это второй проект, организованный в рамках культурного сотрудничества между Кыргызстаном и Италией. Первый проект был проведен в июле этого года и представлял собой арт-фото выставку Луизы Пилиони, отражающий внутренний мир женщин.

Турин, город с 2033-летней историей, был когда-то столицей Италии и имеет много общих черт с Бишкеком, включая численность населения, которая превышает миллион человек. Ожидается, что выставка "Параллели Софии" станет важным шагом на пути укрепления культурных связей между двумя странами.


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URL: https://www.vb.kg/440921
Теги:
выставка, Италия, Бишкек, Кыргызстан
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