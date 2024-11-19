В Ат-Башинском районе строится торгово-логистический центр "Атбашы"

В Ат-Башинском районе Нарынской области, в 100 километрах от границы с Китаем, ведется строительство масштабного Международного торгово-логистического центра (МТЛЦ) "Атбашы".

Этот амбициозный проект, основанный в 2019 году, призван стать ключевым узлом для транзитной торговли между Китаем, странами Центральной Азии и Европой, обеспечивая беспрецедентные возможности для инвесторов и стимулируя экономическое развитие региона.

МТЛЦ "Атбашы", созданный в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) по модели "Строительство-Эксплуатация-Передача" (Build-Operate-Transfer) имеет статус субъекта Свободной экономической зоны (СЭЗ) "Нарын", что гарантирует льготный налоговый режим и упрощенные процедуры ведения бизнеса.

Уникальное расположение центра на границе с Китаем, в сочетании с растущим объемом экспортно-импортных операций между Кыргызстаном и Китаем (рост на 30% в прошлом году, более $19.8 млрд), обеспечивает высокую востребованность услуг будущего МТЛЦ "Атбашы". По завершении строительства, центр значительно увеличит пропускную способность пограничного пункта "Атбашы", повысив суточный грузооборот и общий годовой объем.

МТЛЦ "Атбашы" будет предлагать широкий спектр услуг: предоставление земельных участков под строительство складских и коммерческих объектов с условием долевого участия в бизнесе, предоставление резидентства в СЭЗ "Нарын", таможенное оформление, логистические и брокерские услуги, а также услуги управляющей компании. Проект включает в себя склады, торгово-выставочные и грузовые терминалы, гостиницы, общепит и АЗС, создавая современный градообразующий центр с развитой инфраструктурой. Планируется также развитие производства, ориентированного на экспорт в страны ЕАЭС, ЕС и ВТО.

МТЛЦ "Атбашы" стремится обеспечить рынок складской и коммерческой недвижимостью с низкими издержками, эффективной логистикой и высокой безопасностью для бизнеса, предоставляя возможности для работы в зоне беспошлинной торговли.

Напомним, 30 августа состоялось официальное открытие МТЛЦ "Атбашы" в рамках инициативы запуска 100 промышленных предприятия в честь 100-летия с основания Кара-Кыргызской АО.