Эксперты обсудили итоги прошедшего в Бишкеке саммита глав государств Организации тюркских государств, а также перспективы сотрудничества в рамках данного объединения.

Как отметил во время круглого стола: "К итогам саммита ОТГ. Геополитические контуры тюркского мира: идеология, экономика, безопасность" профессор, доктор политических наук, ЧПП КР Аликбек Джекшенкулов, Кыргызстан - маленькая и уязвимая страна, особенно в вопросах безопасности, и каждый международный шаг наших руководителей в разных глобальных или региональных организациях очень важен для нас.

"С момента обретения независимости наша страна отличалась последовательностью во внешней политике, несмотря на смену лидеров. Даже резкие изменения власти показали, что народ мудрый и понимает вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Мы живем в прагматичное время, когда сложно ориентироваться, куда идти и с кем. Чтобы понимать Турцию, нужно знать ее историю. Идея османизма, основанная на исламе, переросла в идеи пантюркизма, на которых лежало основание турецкого национализма. Эта идея привела к жестким мерам и трагическим событиям в начале XX века. Однако Ататюрк отказался от пантюркизма и выбрал демократичный европейский путь. После распада СССР эта идея вновь активизировалась. И на сегодняшний день идеи пантюркизма, к сожалению, не исчезли, и мы должны учитывать это", - подчеркнул дипломат.

Говоря о саммите, он подчеркнул, что встреча прошла на высоком уровне, как организационно, так и по содержанию. А вот вопрос о тюркском мире все еще вызывает споры.

"Наши ученые считают, что кыргызский каганат существовал задолго до появления тюрков. История нашего народа уходит в 5–10 века до н. э. Наш президент недавно отметил, что кыргызская дипломатия начала развиваться 3000 лет назад. В связи с этим мне не совсем понятно, когда поднимаются такие вопросы, как выбор тюркского алфавита или языка. Мы должны помнить свою историю и быть гордыми ею. Мы должны построить будущее, зная и уважая свою историю. Я думаю, что нужно еще раз собраться и рассмотреть вопросы безопасности с Турцией, Россией и другими партнерами, чтобы не заблудиться в своих внешнеполитических шагах. Тюркская дипломатия, спецслужбы и прочие структуры гораздо сильнее и хитрее, чем принято думать. Но при этом мы должны руководствоваться национальными интересами и прагматичным подходом, как во внутренней, так и во внешней политике", - уверен профессор.

По его словам, нынешнее время требует четкости и ясности в каждом внешнеполитическом шаге, что обеспечивает доверие к стране со стороны международного сообщества.

"С гибкой и прагматичной политикой, которой придерживается президент Садыр Жапаров, мы сможем добиться успеха. Важно понимать, что подходы могут измениться, и сейчас уже есть статьи о том, как изменения в США могут повлиять на Центральную Азию. Мы должны четко понимать свои возможности, потребности и перспективы. Если мы это сделаем, будем жить в мире и согласии внутри страны и с соседями, построив лучшее будущее", - добавил Джекшенкулов.

Важность прошедшей в Бишкеке встречи глав государств ОТГ подчеркнул в своем выступлении и руководитель Центра Тюркского наследия КНУ им. Ж. Баласагына, профессор экс-посол КР в Азербайджане и Грузии Кайрат Осмоналиев: "Итогом 11-го саммита в Бишкеке стала Бишкекская декларация, а также подписанные участниками встречи важные документы. Организация мероприятия была на высочайшем уровне, что отмечают все участники".

Говоря о самой Организации тюркских государств, он выразил уверенность, что она имеет хорошие перспективы развития.

"Наши народы обладают общей культурой, историей и наследием, которое огромно и уникально, и сотрудничество в этой области будет продолжаться. У нас общие корни в языке, что создаёт основу для более тесного взаимодействия. Будучи послом в Азербайджане, я заметил, что идеи солидарности тюркского мира, в том числе концепция Турана, находят большой отклик среди азербайджанцев. Президент Ильхам Алиев после досрочных выборов в феврале этого года в своей первой речи обозначил векторы азербайджанской внешней политики, заявив, что приоритетом будет тюркский мир, назвав его "нашей тюркской семьей". Не случайно в последние три года он проявляет особый интерес к встречам с лидерами центральноазиатских стран. Однако вопросы политико-дипломатического характера также играют важную роль", - поделился мнением спикер.

По его словам, сотрудничество в политической и дипломатической сферах тесно связано с вопросами безопасности. Турция и Азербайджан обладают мощными оборонными комплексами и объектами оборонной промышленности, которые производят широкий спектр продукции, включая беспилотники. "Усиление сотрудничества в военно-технической и оборонной сферах также нашло отражение в официальных документах, подписанных во время саммита".

Вместе с тем он подчеркнул необходимость обеспечить равные условия и возможности для всех стран-участниц ОТГ.

"На Бакинском международном бизнес форуме, когда речь шла об ОТГ, я заметил, что Кыргызстан просто не упомянули. Это недопустимо и показывает, что равные возможности пока не обеспечены для всех участников. Еще один момент. У каждого государства, которое входит в ОТГ, есть свои структуры. В Турции это секретариат и ТЮРКСОЙ, в Азербайджане – штаб-квартира ТЮРКПА и Фонд тюркской культуры и наследия, в Казахстане – Международная тюркская академия. У Кыргызстана, к сожалению, таких структур пока нет. Штаб-квартира Международного инвестиционного фонда ОТГ должна была находиться в Бишкеке. Однако разместилась она в Турции, и стала уже третьей структурой, расположенной в этой стране. Подчеркну, это была не наша инициатива. На мой взгляд, участие Кыргызстана в любом международном объединении, включая ОТГ, должно осуществляться на принципах равенства и равноправия, а тот факт что штаб-квартира инвестиционного фонда ушла в Турцию, не соответствует этим принципам", - добавил Кайрат Осмоналиев.

В свою очередь эксперт по вопросам безопасности, советник МО КР Мурат Бейшенов поддержал мысль о том, что проведение международных мероприятий, таких как саммит ОТГ, добавляет престижа Бишкеку. А вот иллюзий относительно развития самой Организации у него нет.

"Вес и значимость Организации тюркских государств, несмотря на ее многолетнюю историю, все еще не сравнить с авторитетом таких международных форматов как ШОС или БРИКС, которая в последнее время, как мы видим, набирает очень серьезные обороты. Основой объединения тюркских государств является этнический признак. И это не плохо для провидения культурно-гуманитарных мероприятий, например, Всемирных игр кочевников. Сейчас поднимаются вопросы алфавита, зеленая повестка возникает. Обсуждать это все можно, конечно. Но географически, экономически и по другим направлениям мы удалены друг от друга. Например, Турция – член НАТО, а Кыргызстан – член ОДКБ и ЕАЭС. На мой взгляд, препятствовать развитию ОТГ не нужно, но говорить о том, что она получит значительный размах, не приходится. Туркменистан смотрит на Организацию с опаской. Я вижу, что и Казахстан в последнее время к ней охладел", - отметил спикер.

По его словам, ОТГ напоминает кыргызскую традицию "шерине" – когда несколько семей по очереди устраивают душевные застолья, где участники кушают, шутят, поют, обсуждают какие-то вопросы.

"Поговорить о зеленой повестке или тюркском алфавите, провести игры кочевников – это да, но реальных шагов нет. Потенциал у организации есть, но многое здесь зависит от Анкары, у которой, как известно, кроме амбиций, пока нет других ресурсов для продвижения своих идей. Возможно, у Кыргызстана есть какие-то причины быть членом ОТГ, и это нам пока не вредит, но делать основные ставки на это объединение не стоит. Хотя бы потому, что ключевой вопрос сегодня – это вопрос безопасности, а в Организации тюркских государств нет этой составляющей. В случае чего мы, наверное, сможем надеяться на помощь Турции или Азербайджана. Но у нас уже есть объединения, которые не дадут нам пропасть – это ОДКБ и ШОС", - напомнил эксперт.

Он также обратил внимание, что будучи членом ОТГ, Кыргызстан в своей внешнеполитической деятельности все же ориентируется на Китай и Россию, и на США.

"Следующий год будет важным и решающим для многих геополитических процессов. Не исключено, что какие-то события будут происходить еще до инаугурации Дональда Трампа. Многие на него надеются в плане решения вопросов, связанных со конфликтами Россия/Украина, Израиль/Палестина и Иран, Китай/Тайвань. Но я думаю, что Москве придется самостоятельно справляться с ситуацией. И визит в Казахстан президента РФ Владимира Путина, наверное, будет связана как раз с этим. Тем более, что в следующем году мы будем отмечать 80-летие Победы в ВОВ. Надеюсь, к этому моменту конфликт на Украине будет завершен. Нужно грандиозно отметить юбилей Победы, и это станет важным толчком для решения многих и многих политических вопросов на всем евразийском пространстве", - добавил М. Бейшенов.

Круглый стол был организован Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".