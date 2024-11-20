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Обеспеченность Кыргызстана растительным маслом увеличились с 5% до 30%

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- Светлана Лаптева
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Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и кластером растительного масла был подписан меморандум о сотрудничестве.

Настоящим меморандумом стороны согласились приложить совместные усилия в укреплении продовольственной безопасности, борьбы с контрабандой и контрафактной продукцией растительного масла, а также внедрения стандартов качества для данной отрасли.

Стоит отметить, что на сегодняшний день есть положительные тенденции развития отечественного производства растительного масла.

К примеру, с момента введения ставки НДС 0% на импорт и поставку сырья для производства растительного масла, уровень обеспеченности страны отечественным маслом увеличился с 5% в 2020 году до 30% в настоящее время. Это стало возможным благодаря значительному увеличению объемов переработки подсолнечника и росту числа перерабатывающих предприятий, что, в свою очередь, привело к созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений.

Вместе важно обозначить, что в настоящее время стороны намериваются провести совместные усилия для проработки вопроса освобождения от НДС дополнительных масличных культур и нерафинированного масла в качестве сырья для производства готового для потребления растительного масла. Указанные меры помогут нарастить производство перерабатывающих предприятий и увеличить обеспеченность страны растительным маслом до 70% к концу 2025-2026 года.


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URL: https://www.vb.kg/440927
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