Торобаев дал поручения по усилению работы центров обслуживания фермером

В ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев ознакомился с состоянием здания Департамента органики и заслушал информацию о деятельности руководителей учреждений министерства.

Здание было построено в 1984 году и с тех пор не ремонтировалось. По итогам министра Бакыт Торобаева были даны поручения по проведению капитального ремонта здания, в дальнейшем разместить в учреждении Центр обслуживания фермеров (ЦОФ), и были приняты отдельные решения по значимым вопросам.

В настоящее время Центр обслуживания фермеров находится в здании Сузакской районной администрации. На мероприятии фермеры имели возможность получить полноценные консультации от специалистов региональных учреждений, представителей "Айыл-банка", ОАО "Элдик Банк", а также получить консультацию на свои нерешенные вопросы.

В ходе ознакомления с работой центра министр Бакыт Торобаев дал поручения по усилению работы ЦОФ в целях оказания полноценной поддержки фермерам.

Основная цель проекта – создать площадку фермерам для получения информации и советов о том, какие семена и рассаду им нужны, что нужно производить, где можно реализовать готовую продукцию, какую поддержку им оказывает государство и т.д.