Минприроды активизирует работу по ограничению оборота полиэтиленовых пакет

В рамках реализуемой политики в Кыргызстане по ограничению оборота полиэтиленовых пакетов и увеличения производительной мощности производства бумажных пакетов состоялся визит заместителя председателя кабинета министров КР Бакыта Торобаева, и представителей Минприроды во главе с заместителем министра А.К. Раимкуловой в ОсОО "Кош-Тамчы" с торговой маркой "Ак-Кайың" в городе Шопоков Чуйской области. Комиссия ознакомилась с технологическим процессом производства компании.

Ак-Кайың является крупной компанией, соответствующей принципам- ESG, зеленой технологией. Основной деятельности компании является производство картона плоских слоев, бумаги для гофрирования, упаковки из картонов, мешочные бумаги, в результате переработки собранной макулатуры, использованных картонных упаковок

Продукция изготавливается в соответствие с межгосударственными стандартами.

- Бумага для гофрирования ТУ 5441-002-15064253-2016.

- Бумага для тонких слоев картона ТУ 5441-002-15064253-2016.

В настоящее время налаживается новая технологическая линия по запуску производства готовой продукции: бумажных пакетов, мешков различного типа марок и размеров.

По итогам визита, было решено, что Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Минприродой будет оказана необходимая государственная поддержка в развитии ассортиментов бумажных упаковок данной компании.

В рамках проводимой реформы в управлении отходами, Минприроды намерена оказывать соответствующие поддержки и преференции аналогичным зеленым проектам, направленные на рекуперацию и рецайклинг полезных отходов.