Комитет ЖК одобрил законопроект о переименовании некоторых сел (список)

Сегодня комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассмотрел и одобрил в первом чтении законопроект "О переименовании отдельных айылных аймаков и сел в Джалал-Абадской, Нарынской, Таласской, Чуйской и Иссык-Кульской областях Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

Информацию о законопроекте представил директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при кабинете министров Кудайберген Базарбаев.

Законопроект предполагает переименование нескольких населенных пунктов. Так, село Таштак Ак-Джол Аксыйского района будет переименовано в село Малкалды, село Параканда в Ноокенском районе - в село Баракелде, село Большевик в Кочкорском районе - в село Баялы Исакеев, село Ынтымак в Бакай-Атинском районе - в село Шадыкан, а село Новодонецкое в Манасском районе - в село Айтматов.

Кроме того, законопроектом предусмотрено переименование села Козучак Таласского района в село Жанкороз-Олуя, села Балбал - в село Жаныбек Баатыр, села Чон-Арык - в село Сыйдалы, а села Теплоключенка - в село Ак-Суу.

Комитет также одобрил законопроект "Об отнесении некоторых населенных пунктов Баткенской и Чуйской областей к категории айыла (села)" и законопроект о присвоении безымянной горной вершине на высоте 5576 метров, расположенной в районе ледника Южный Инильчек, географического названия "Пик Организации Объединенных Наций".