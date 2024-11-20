Дуйшенбек Камчыбеков вновь предупреждает власти по поводу Кызыл-Омпола

Председатель Правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбек Камчыбеков вновь предупреждает власти страны, что разработка месторождения Кызыл-Омпол требует серьезного подхода. В противном случае, предупреждает он, последствия будут необратимы.

"Если участки месторождения Кызыл-Омпол Таш-Булак, Тундук, Баке, Узун-Сай и Оттук были бы расположены на одной местности компактным образом, то возможно было бы рассмотреть вопрос отработки с учетом детальной разведки и экономических показателей.

Однако, участки расположены в разных местах, и освоение открытым (карьерным) способом каждого участка месторождения представляет следующие определенные риски и угрозы в плане технической и экологической безопасности и больших капитальных затрат.

Так, участок Таш-Булак, единственно детально разведанный участок, где имеются запасы 1,6 млн. тонн титаномагнетита, 3,6 тысяч тонн урана, 3,5 тысяч тонн тория, около 10 тысяч тонн фосфора и 34 тысяч тонн циркония расположен непосредственно на центральной части международной автодороги "Бишкек - Торугарт" через перевал Куакы. Также, через участок Таш-Булак проходит высоковольтная линия "Датка-Кемин". В связи с чем, при освоении участка около 30% полезного ископаемого необходимо будет оставить в качестве охранной зоны, что в свою очередь уменьшит общий объем добычи на указанном участке. В 2019 году при измерении фонового режима участка сотрудниками Госэкотехинспекции, в нетронутом состоянии составлял 0,80 мЗв/ч (80 микрорентген в час), когда допустимый фон для здоровья человека составляет 50 микрорентген/час.

Участок Тундук находится перед поворотом в перевал Куакы и расположен выше села Коко-Мойнок.

Участок Баке находится при спуске из перевала Куакы по левой части автодороги и прилегает непосредственно к нему. При добыче участка есть большая вероятность сползания дороги, т.к. необходимо будет определить устойчивость борта и также оставить охранную зону. Кроме этого, нижняя часть участка Баке непосредственно прилегает к Орто-Токойскому водохранилищу и при разработке радиационные частицы могут попасть к водохранилищу и далее по реке Чуй попадут в Боомское ущелье и в обширную Чуйскую долину.

Участок Узун-Сай, около 60% участка расположен непосредственно в чаше Орто-Токойского водохранилища. Даже если разрабатывать внешнюю зону, по подземным водам радиационные частицы могут попасть в водохранилище. До настоящего времени не проведены соответствующие исследования, что вызывает тревогу у специалистов.

Участок Оттук находится в непосредственной близости от с.Ак-Олон Тонского района и самый близкий к озеру Иссык-Куль. Также, через участок в настоящее время проходит стратегический железнодорожный путь "Балыкчы – Кочкор - Кара-Кече", в связи с чем, подготовка нового технического проекта и перенос ж/д трассы могут понести значительные капитальные затраты.

Синим контуром на представленной карте, обозначены не изученные в плане геологоразведки и планируемые участки освоения подземным способом Кызыл-Омпольской площади.

Какую экономическую выгоду мы можем получить?

Если разработка Кызыл-Омпола будет решена и проработаны все вопросы, то конечно, можно говорить об экономической выгоде данного проекта. Однако ее размер будет определяться на основании разработанного проекта или ТЭО. По предварительной информации, при разработке данного месторождения можем получить два вида концентрата. Это титаномагнетитовый концентрат и второй содержит уран, торий и цирконий. Да конечно, что эти два вида концентрата мы можем продать заинтересованным сторонам после их переработки. Акылбек Жапаров на церемонии открытия участка "Таш-Булак" рудника Кызыл-Омпол сообщил, что Китай заинтересован в закупке титаномагнетитового концентрата. Если общие запасы титаномагнетита на этом участке составляют 1,6 миллиона тонн, то необходимо учесть, что здесь проходит линия "Датка-Кемин". Поэтому мы вынуждены оставить там некоторые запасы для охранной зоны, а также с учетом затрат на переработку и коэффициента извлечения, количество готового концентрата может составить 1 миллион тонн титаномагнетита. Учитывая его сегодняшнюю цену за 50 долларов, то это будет примерно 50 миллионов долларов. А чтобы довести уран до уровня "окись урана", то на его получение необходимо потратить больше денег и проделать огромную работу. Если довести уран до такого уровня, то 1 кг будет стоить около 120 долларов. Имея 3600 тонн урана, при этом учитывая зону безопасности, то примерно останется порядка 2900 тонн урана. Также необходимо предусмотреть затраты на технологические процессы, после которых мы получим порядка 2000-2200 тонн урана. Даже если продадим его по 120 долларов, то общая стоимость будет в районе 400 миллионов долларов. Здесь также необходимо учитывать и другие затраты. Если исходить из практических примеров по расходам, то получим примерно 50-60% от общих запасов, то это будет около 200 миллионов долларов. В итоге при реализации титаномагнетита и урана в виде концентрата, то получим прибыль около 250 миллионов долларов. Как я уже говорил выше, только если довести его до уровня закиси окиси урана. Если мы будем продавать уран, торий и цирконий в одном и том же концентрате, то по какой цене он будет реализовываться неизвестно, может быть и дешевле. Желательно при продаже урана, необходимо сохранить торий для себя на перспективу. Это связано с тем, что торий считается элементом, который в будущем может пригодится для производства энергии. Это будет элементом, который принесет нам большую пользу в будущем. В итоге, даже если мы их продадим в комплексе по хорошей цене, то мы сможем заработать от 250 до 400 миллионов долларов. Это без учета налогов, зарплат, эксплуатационных расходов, стоимости дорогостоящей спецтехники, спецодежды для людей, а также рекультивации.

Будет ли вред окружающей среде?

Самое главное, разрабатывая это месторождение, мы должны быть осторожны, чтобы не нанести вред трассе, питьевой воде, водохранилищу и окружающей среде. В горном деле существует такое понятие, как "потери". Исходя из этого при разработке данного участка могут попасть в водную среду, а также в атмосферу частицы урана. Наиболее важным моментом, на который следует обратить наше внимание - это сегодняшние показатели радиационного фона. По обновленным в наши дни данным, радиационный фон внутри того же участка Таш-Булак считается выше общепринятой нормы. Если эта норма составляет 50 микрорентген/час, то имеются места, где она достигает от 75 до 200 микрорентген/час. В этом случае необходимо предусмотреть специальное оборудование при трудоустройстве там людей. Также необходимо наличие дорогостоящего специального оборудования. Все построенные там здания должны быть приспособлены для таких условий, позволяющих выдерживать различный радиационный фон. Условия для питания должна быть контролироваться ответственными сотрудниками. Также необходимо учесть такие моменты, когда радиационный фон находится на высоком уровне. Например, если мы собираемся трудоустроить там около тысячи человек, необходимо учитывать вопросы, связанные с их здоровьем. Например, Австралия, занимающая сейчас первое место по запасам урана, работает с ураном с 1930-х годов. Они добывали уран тремя разными способами. Первая - это открытый способ, а вторая - подземный способ. Третий - подземное выщелачивание. В настоящее время из трех способов, над которыми они работали, наиболее вредной для окружающей среды и работников определили открытый способ.

Я хотел бы остановиться еще на одном вопросе. У нас есть уважаемый аксакал, пока не буду называть его имя. Позже, когда придет время, все будет сказано. Этот человек в свое время представлял интересы компании "ЮрАзия", и имея связь с олигархами, усиленно продвигал этот проект. Он в то время хотел заполучить и поддержку от нашей ассоциации. Но осознавая, что там могут возникнуть опасные проблемы, был дан ответ, что не можем поддержать этот проект. В наши дни этот "аксакал" продолжает высказывать мнение, что Кызыл-Омпол должен быть сдан в эксплуатацию. Однако нельзя игнорировать вышеупомянутые опасения для жизни людей и окружающей среде и учитывать радиационный фон. В этой связи у меня есть очередное предложение. Когда будет принят окончательный вопрос по разработке данного участка, мы на одну чашу весов должны поставить предполагаемую экономическую выгоду, а на другую - вопрос экологии, и здоровье тысячи людей. Мы должны принять окончательное решение, принимая во внимание эти обстоятельства. Это очень щепетильный вопрос. Проблема, требующая решения в обязательном порядке. В заключение хочу сказать, что когда будет принято решение об освоении участка Таш-Булак, то в вопросе экологической экспертизы, мы должны нанять компанию с мировым именем, имеющую большой опыт работы в области радиационного фона, и провести профессиональную экспертизу. В итоге будет получено одно из следующих решений: первое, либо "вы можете работать, решая возникшие опасные проблемы" или второе "что нельзя работать". Один из этих результатов поможет нам избежать многих опасных ситуаций, которые могут произойти в будущем.