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Пожилым людям в Кыргызстане нужны клубы для общения по интересам, - эксперт

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- Светлана Лаптева
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В отчете по расчету индекса активного долголетия Кыргызстана, который ранее был представлен в Бишкеке, в одном из пунктов указываются социальные связи пожилых людей. Так вот вес данного показателя составляет только около 10-13 процентов.  А это,  по данным экспертов, говорит о том, что определенная часть  пожилых людей испытывают трудности в поддержании социальных контактов. В этой ситуации рекомендуется открывать программы и проекты, клубы для общения пожилых людей.

Как нам пояснил эксперт Республиканского центра пожилых Тимур Буржубаев, показатель "социальные связи" отражает частоту контактов с людьми за пределами домохозяйства, которые происходят по желанию человека, а не в рамках работы или из-за обязательств.

"Социальные связи жизненно важны как для психического, так и для физического здоровья. Этот показатель измеряет долю людей в возрасте от 55 лет и старше, которые общаются с друзьями, родственниками или коллегами не реже одного раза в неделю.

Модифицированный показатель социальных связей в Кыргызстане составляет 61,4, что указывает на то, что определенная часть пожилых людей испытывает трудности в поддержании социальных контактов. Мужчины имеют относительно более низкий показатель (56,2), чем женщины (64,6). Это подтверждает мнение, что женщины более активны в поддержании социальных связей.

Создание сообществ для пожилых людей, организация мероприятий и развитие инициатив по укреплению социальных связей могут значительно улучшить качество жизни и повысить уровень социальной активности среди пожилых людей.

Иными словами, нашим пожилым людям в Кыргызстане нужны клубы, общества по интересам, им надо создавать условия для общения,  если мы хотим продлить качественную жизнь серебряного поколения", - рассказал эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/440937
Теги:
пожилые люди, Кыргызстан
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