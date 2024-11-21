Баштовенко: В КР не созданы условия для занятий спортом пожилым людям

Физическая активность играет решающую роль в поддержании здоровья и качества жизни пожилых людей. Согласно данным Ресурсного центра для пожилых, 16,7 пожилых людей в Кыргызстане занимаются физкультурой или спортом каждый день или почти каждый день. Этот показатель немного выше у мужчин (17,6), чем у женщин (16,1). Несмотря на это, уровень физической активности в целом остается низким.

"Культура активного образа жизни должна продвигаться через адвокационные образовательные программы и создание соответствующих сообществ. Важно развивать инициативы, которые поощряют пожилых людей к регулярной физической активности, такие как групповые занятия, танцы или йога, которые могут быть адаптированы для людей старшего возраста. Государственные органы, муниципалитеты и частный сектор должны создавать условия для вовлечение пожилых людей в физическую активность, через создание клубов и поддержание других форм.

Также следует отметить, что существует нехватка безопасных и доступных пространств для занятий физической активностью. Создание специализированных спортивных площадок и центров для пожилых людей поможет повысить уровень их физической активности.

Национальный вес показателя увеличен относительно "явного", поскольку физическая активность пожилых людей является важным индикатором данного домена", - рассказала директор Ресурсного центра для пожилых Светлана Баштовенко.