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Садыр Жапаров: Каждый ребенок должен расти в любви, здоровье и уважении

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Президент Садыр Жапаров сегодня, 20 ноября, сделал обращение к кыргызстанцам по случаю 30-летия присоединения Кыргызской Республики к "Конвенции о правах ребенка". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Уважаемые кыргызстанцы! Дорогие дети!

Сегодня мы отмечаем 30-летие присоединения Кыргызской Республики как суверенного государства к "Конвенции о правах ребенка". Ребенок и забота о нем издревле были и всегда будут главной ценностью кыргызского народа.

Наш священный долг – заботиться о том, чтобы каждый ребенок в Кыргызстане вырос здоровым и умным гражданином в объятиях семьи, в любви и уважении, в счастливой жизни.

Мы сделаем все возможное, чтобы вы, наши любимые дети, выросли здоровыми, образованными, сильными, уверенными в себе успешными гражданами, любящими свою Родину.

Многое сделано, но предстоит еще многое сделать. Мы предприняли решительные шаги, чтобы сделать наше новое поколение высококвалифицированным, конкурентоспособным в быстро меняющемся мире, и мы начали системную реструктуризацию в сфере образования.

Новый закон "Об образовании" позволит всем детям и молодежи получать новые знания на протяжении всей жизни, устранит бюрократические и коррупционные барьеры на пути новых инициатив в образовании.

Мы строим современные школы не только в городах, но и в сельских районах, особенно в высокогорных и отдаленных районах, открываем новые детские сады и развиваем услуги дошкольного образования.

Понимая важность заботы о детях с раннего возраста, государство в 2025 году направит финансовые средства на дошкольное образование детей, проживающих в горных и отдаленных районах нашей страны, с ограниченными возможностями или из малообеспеченных семей.

Мы должны признать проблемы неравенства и бедности среди детей. Меры социальной защиты населения в основном направлены на охват детей из бедных семей, а также создание возможностей для их здорового и всестороннего развития.

Государственная социальная помощь должна быть эффективной и ориентированной на защиту наших детей.

Обеспечение того, чтобы дети рождались здоровыми и росли здоровыми, является основной обязанностью родителей и государства. Мы должны продолжить призывать детей вести здоровый образ жизни, предотвращать любые заболевания и предоставлять своевременные медицинские услуги. И здесь важно, чтобы система семьи, здравоохранения и образования, органы местного самоуправления и органы местной государственной администрации работали согласованно.

Дети Кыргызской Республики – наша безграничная гордость и бесценное достояние! Они и их родители – великие патриоты своей страны. Наши девушки участвуют в международных научных проектах, запускают три наноспутника в стратосферу для анализа загрязнения воздуха и внедряют инновационные методы реабилитации и протезирования.

Дети Кыргызстана занимают достойные места на международных олимпиадах по математике, физике и химии. Дети из Кыргызстана демонстрируют лучшие результаты на международных турнирах по шахматам. Наши спортсмены, участвующие в международных спортивных играх, занимают призовые места и высоко поднимают флаг нашей страны.

Призываю все государственные органы и органы местного самоуправления быть активными и ответственными, вносить вклад в развитие и процветание нашей страны, формированию ее прогрессивного человеческого потенциала.

Дорогие дети, будьте здоровы и счастливы, покоряйте новые вершины и стремитесь к новым знаниям, будьте готовы внести свой вклад в развитие нашей страны, формируя инновационные технологии, науку, творчество и культуру", - говорится в обращении президента.


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URL: https://www.vb.kg/440941
Теги:
дети, президент, Кыргызстан, поздравление, права детей, конвенция, Садыр Жапаров
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