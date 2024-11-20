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Делегация Кыргызстана обсудила в Душанбе вызовы борьбы с наркоугрозой

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Делегация Кыргызстана во главе с начальником Управления СБНОН МВД Марселем Дооталиевым приняла участие в заседании Руководящего комитета Программы УНП ООН для стран Центральной Азии. Мероприятие прошло в городе Душанбе.

Как сообщили в МВД, на заседании обсуждались актуальные вызовы и угрозы, связанные с незаконным оборотом наркотиков в регионе. Представители стран Центральной Азии, государств-доноров, УНП ООН и международных организаций также рассмотрели вопросы взаимодействия в борьбе с транснациональной наркопреступностью, легализацией незаконных доходов, развитием уголовного правосудия и профилактикой наркозависимости.

По итогам заседания участники наметили приоритетные направления сотрудничества в рамках Программы УНП ООН для стран Центральной Азии на 2025 год.


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URL: https://www.vb.kg/440945
Теги:
МВД, наркотики, Таджикистан, Кыргызстан
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