Делегация Кыргызстана обсудила в Душанбе вызовы борьбы с наркоугрозой

Делегация Кыргызстана во главе с начальником Управления СБНОН МВД Марселем Дооталиевым приняла участие в заседании Руководящего комитета Программы УНП ООН для стран Центральной Азии. Мероприятие прошло в городе Душанбе.

Как сообщили в МВД, на заседании обсуждались актуальные вызовы и угрозы, связанные с незаконным оборотом наркотиков в регионе. Представители стран Центральной Азии, государств-доноров, УНП ООН и международных организаций также рассмотрели вопросы взаимодействия в борьбе с транснациональной наркопреступностью, легализацией незаконных доходов, развитием уголовного правосудия и профилактикой наркозависимости.

По итогам заседания участники наметили приоритетные направления сотрудничества в рамках Программы УНП ООН для стран Центральной Азии на 2025 год.