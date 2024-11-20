Жогорку Кенеш принял изменения в Кодекс о неналоговых доходах и СЭЗ

20 ноября на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели и приняли законопроект "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике" во втором и третьем чтениях. Об этом сообщает пресс-служба ЖК. По ее данным, инициаторами законопроекта стали депутаты Аманкан Кенжебаев и Марлен Маматалиев.

Информацию о законопроекте представил председатель Комитета по бюджету, экономической и фискальной политике Данияр Толонов.

Изменения направлены на приведение законодательства в соответствие с Конституцией и Налоговым кодексом Кыргызской Республики. Предполагается исключить противоречия нормативных актов, в том числе внести поправки в статью 5 Закона. В ходе обсуждения депутат Дастан Бекешев предложил исключить норму, касающуюся производства электронных сигарет на территории СЭЗ "Бишкек".

Кроме того, депутаты рассмотрели и приняли законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики", касающийся Кодекса о неналоговых доходах и Закона "О Дорожном фонде". В проекте предусмотрено введение новых сборов, в том числе на ремонт и содержание дорог, переработку шин и смазочных масел, а также утилизацию отходов. Депутат Таалайбек Сарыбашов поднял вопросы о порядке и качестве проведения ремонта дорог в регионах.

Завершили заседание принятием согласованного варианта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики", касающегося прав реабилитированных граждан и национального архивного фонда.