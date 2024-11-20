Акылбек Жапаров принял посла России в Кыргызстане Сергея Вакунова

Сегодня председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Кыргызстане Сергеем Вакуновым. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе встречи обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений, включая реализацию ранее достигнутых договорённостей и перспективы сотрудничества в различных сферах.

Особое внимание было уделено торгово-экономическому взаимодействию, укреплению культурных связей и вопросам миграции. Акылбек Жапаров подчеркнул важность углубления партнёрства между Кыргызстаном и Россией, выразив уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодных отношений.

Сергей Вакунов, в свою очередь, подтвердил готовность России продолжать активное сотрудничество по всем направлениям, отметив важность укрепления традиционно дружественных связей между двумя странами.

По итогам встречи стороны выразили приверженность дальнейшему расширению сотрудничества и реализации совместных проектов.