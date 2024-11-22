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В Кыргызстане запрещен подворный убой животных для продажи на рынках

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане владельцы животных и лица, занимающиеся производством, переработкой, заготовкой, транспортировкой и реализацией продуктов животноводства, обязаны предотвращать подворный убой животных для продажи на рынках и торговых точках.

Также обязательными являются требования Технических регламентов Таможенного союза, согласно которым, мясо и продукты убоя должны поступать только с предприятий, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям. В случае несоответствия этим требованиям, оборот и реализация продукции на территории Кыргызской Республики и Евразийского экономического союза запрещены.

Важно отметить, что исключение составляют продукты, производимые гражданами для личного потребления в домашних условиях или в личных подсобных хозяйствах. Эти продукты не предназначены для продажи и не регулируются стандартами Таможенного союза.

Бесконтрольный убой животных представляет собой серьезную угрозу, так как может привести к распространению особо опасных зоонозных заболеваний, таких как туберкулез, бруцеллез, сибирская язва, бешенство, эхинококкоз и другие. Эти болезни могут передаваться человеку через зараженное мясо и продукты животноводства, что создает угрозу для здоровья населения. Нарушение ветеринарных норм также способствует распространению инфекций среди животных, что может повлиять на сельское хозяйство и экономику в целом.


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URL: https://www.vb.kg/440949
Теги:
мясо, Кыргызстан
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